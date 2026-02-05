Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Tú Atus tham gia Nhà Ba Tôi Một Phòng để "trả nợ ân tình" cho Trường Giang

Như Lê

HHTO - Chia sẻ trong buổi chụp ảnh mới đây, Anh Tú Atus cho biết bản thân háo hức chờ ngày được gặp gỡ khán giả ở bộ phim Tết - "Nhà Ba Tôi Một Phòng".

Để đón không khí Tết Nguyên đán, Anh Tú Atus đã thực hiện bộ ảnh mặc áo dài, mang sắc Xuân đến gần hơn với khán giả. Không chọn những thiết kế an toàn, nam diễn viên gây ấn tượng với áo khoác ngoài kết hợp chi tiết thắt eo lạ mắt. Anh còn thử sức với trang phục nhiều họa tiết, tạo nên tổng thể phá cách và cá tính.

dsc-4783-copy.jpg
dsc-4828.jpg

Tới đây, Anh Tú Atus sẽ tái ngộ khán giả với vai trò nam chính phim Tết của đàn anh Trường Giang. Chia sẻ về việc tham gia Nhà Ba Tôi Một Phòng, Anh Tú Atus cho biết: “Tú nhận được lời mời đóng phim Tết của anh Trường Giang từ 2 năm trước. Thời điểm mình đang bận rộn với Anh Trai “Say Hi” thì anh Giang có nói đang làm kịch bản phim Tết và đã viết cho mình một vai diễn cho mình và vì là anh Giang nên mình không có lý do gì để từ chối”.

dsc-4810.jpg

Anh Tú Atus bày tỏ thêm đã có cơ duyên với các dự án của Trường Giang từ thời còn học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, vậy nên Nhà Ba Tôi Một Phòng “lần hội ngộ chắc chắn phải diễn ra”.

“Những vở kịch mà Tú đóng lúc còn là sinh viên trường sân khấu đều là kịch bản của anh Giang. Việc mình tham gia dự án có thể xem là 'trả nợ ân tình' cho anh. Qua đây, Tú cũng muốn cảm ơn anh Giang rất nhiều vì đã nhớ tới và luôn dõi theo, ủng hộ hành trình hoạt động nghệ thuật của Tú” - anh bộc bạch.

dsc-4783-copy.jpg
Anh Tú Atus nóng lòng được gặp gỡ khán giả tại rạp vào Tết Bính Ngọ này.

Gần một thập kỷ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Anh Tú Atus ghi dấu với nhiều tựa phim thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay web-drama. Anh còn có duyên với phim Tết khi có 3 tác phẩm đạt doanh thu cao của điện ảnh Việt là Cua Lại Vợ Bầu, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy Gặp Lại Chị Bầu. Anh Tú Atus bày tỏ: “Sự phủ sóng là một cơ hội quý giá để Tú có thể đến gần hơn với khán giả nhưng Tú cũng áp lực việc làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán”.

dsc-4705.jpg

Với Nhà Ba Tôi Một Phòng, Anh Tú Atus vào vai Phát mang đến hình ảnh một chàng trai trẻ trung, gần gũi, đôi lúc tinh nghịch nhưng không hời hợt. Nhân vật của anh là “điểm va chạm” quan trọng trong mối quan hệ cha - con giữa ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh). Từ những cuộc hẹn hò lén lút, các màn đối phó vụng về đến những cuộc đối đáp giữa hai thế hệ, vai diễn của Anh Tú Atus hứa hẹn mang đến chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa chạm đến nỗi lo rất thật của những bậc cha mẹ.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#Anh Tú Atus #Nhà Ba Tôi Một Phòng #Trường Giang #phim Tết #diễn viên #điện ảnh Việt

