Phương Ly hóa "biên tập viên" trong MV "Vỗ Tay", điểm lại loạt tin truyền cảm hứng

HHTO - Mới đây, Phương Ly đã ra mắt MV "Vỗ Tay". Đây là ca khúc rất được yêu thích tại Em Xinh "Say Hi", đồng thời khuấy động mạng xã hội với giai điệu vui tươi và nội dung đầy tích cực.

MV Vỗ Tay chạm đến cảm xúc khán giả bằng loạt khoảnh khắc truyền cảm hứng sau một năm 2025 nhiều biến động, qua đó thể hiện sự trân trọng và động viên chân thành từ Phương Ly trước thềm bước sang năm mới. Phương Ly còn tinh tế đưa cả ngôn ngữ ký hiệu vào MV, đảm bảo truyền tải trọn vẹn thông điệp “Vỗ tay, em thân yêu em giỏi quá đi” tới tất cả mọi người.

Trong MV Vỗ Tay, Phương Ly hóa thân thành một biên tập viên sẽ phỏng vấn các nhân vật khác nhau và tôn vinh những việc mà họ đã làm được trong năm qua. Ý tưởng này được phát triển từ chương trình thiếu nhi huyền thoại Những Bông Hoa Nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Biểu tượng “bông hoa nhỏ” trong MV ẩn dụ cho mỗi con người trong cuộc sống đều giống như một bông hoa, mang màu sắc, hình dáng, hương thơm và mùa nở riêng.

Đúng với tinh thần đề cao mọi nỗ lực, dù là nhỏ bé nhất, “biên tập viên” Phương Ly lần lượt giới thiệu những câu chuyện giàu cảm xúc đến từ nhiều gương mặt khác nhau như diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi, cụ Trần Văn Thanh với hành trình chạy xe máy từ Bắc vào Nam... Song song đó, MV còn lồng ghép những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt của đất nước trong năm vừa qua như A50, A80, SEA Games…

Ngoài ra, Phương Ly và ê-kíp cũng sử dụng tư liệu từ Tổ chức Sài Gòn Xanh và chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm khắc họa những con người bình dị cùng các hành động tử tế trong đời sống thường ngày. Đồng thời, MV còn đưa vào những đoạn video tổng kết cuối năm, clip tự nhắc nhở và động viên bản thân do cộng đồng mạng chia sẻ trên nền nhạc Vỗ Tay trong suốt thời gian qua.

Ở phần kết, “biên tập viên” Phương Ly rời trường quay, bước ra đời thực với vai trò phóng viên hiện trường, trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn và ghi hình cùng những nhân vật tham gia Vỗ Tay Challenge.

Vỗ Tay do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác dựa trên ý tưởng của Phương Ly. Ca khúc mang tinh thần cổ vũ nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, đánh dấu cột mốc giàu cảm xúc của Phương Ly trong thời gian qua.

Lần đầu được giới thiệu tại sân khấu chung kết Em Xinh "Say Hi", bài hát nhanh chóng ghi điểm nhờ giai điệu tươi sáng, dễ lan tỏa. Vỗ Tay còn tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành bản nhạc đồng hành cùng những khoảnh khắc tự nhìn lại, tự khích lệ và tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều người.