Phim mới của Steven Nguyễn vừa lên sóng đã được so sánh với Hậu Duệ Mặt Trời

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cho dù đã có Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, khán giả lại cho rằng phim Không Giới Hạn mới thực sự gợi liên tưởng đến bộ phim đình đám một thời.

Không Giới Hạn là dự án hoành tráng của phim giờ vàng VTV, kể về những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đầy quả cảm không ngại hiểm nguy để giúp đỡ nhân dân. Nhân vật chính - trung tá Đào Minh Kiên đã trải qua nỗi đau nhìn đồng đội, người bạn thân thiết nhất của mình hy sinh khi làm nhiệm vụ. Minh Kiên lại càng thêm day dứt khi nhiều người cho rằng vì anh gặp sai lầm nên khiến đồng đội gặp nạn.

khong-gioi-han-2.jpg
Minh Kiên là chiến sĩ cứu hộ cứu nạn

Nhưng Minh Kiên luôn cố nén nỗi đau lòng để tiếp tục lao vào những chốn hiểm nguy khác, còn sẵn sàng tham gia cứu trợ quốc tế. Trên hành trình ấy, anh gặp Lam Anh, một nữ quân nhân cứu nạn cứu hộ và là con gái của cấp trên. Minh Kiên còn ra tay cứu mạng Lam Anh khiến cô cảm kích, tình cảm giữa hai người từ đó mà nảy sinh.

khong-gioi-han-10.jpg
Minh Kiên và Lam Anh là đồng đội

Mối quan hệ của Minh Kiên và Lam Anh khiến netizen liên tưởng đến cặp đôi phụ của Hậu Duệ Mặt Trời. Chàng cũng là quân nhân mạnh mẽ, can trường còn nàng là tiểu thư nhưng không hề đỏng đảnh, sẵn sàng lao đến những chỗ khó khăn vất vả nhất.

khong-gioi-han-5.jpg
khong-gioi-han-11.jpg
Phim có nhiều cảnh cứu nạn rất chân thực

Các cảnh quay về công tác cứu nạn cứu hộ trong phim cũng rất chân thực, căng thẳng, càng giúp người xem cảm nhận được không khí nghẹt thở và sức ép đè nặng lên các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Steven Nguyễn vai Minh Kiên đã nhận về nhiều lời khen là cực hợp vai, từ ngoại hình rắn rỏi nam tính đến diễn xuất tiết chế, chủ yếu thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, đúng chất một quân nhân nghiêm túc, điềm đạm.

khong-gioi-han-6.jpg
Steven Nguyễn được khen hợp vai

Khi quay phim Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đã có nhiều tháng học võ thuật, sử dụng vũ khí cũng như tập luyện cho các cảnh chiến đấu và những kỹ năng ấy càng giúp anh nhập vai chiến sĩ cứu hộ cứu nạn tốt hơn.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
