Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bàn tay "độc lạ" của HIEUTHUHAI gây chú ý, được so sánh với Naruto - Gojo

Thiện Dư

HHTO - Bàn tay của HIEUTHUHAI bỗng trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội Threads sau khi anh chụp bộ ảnh tạp chí cùng thương hiệu trang sức BVLGARI.

Vừa qua, HIEUTHUHAI đã gây chú ý với bộ ảnh mới cùng tạp chí L'OFFICIEL, nơi nam rapper diện bộ trang sức đắt giá đến từ thương hiệu BVLGARI. Thế nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả chính là một bức ảnh mà trong đó, HIEUTHUHAI dùng bàn tay của mình để tạo bóng đặc sắc trên tường. Từ đây, chủ đề về bàn tay của anh chàng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

626484482-1374541724473055-3177137988247423056-n.jpg
626767742-17910623571299970-6716.jpg
Bàn tay điệu nghệ của HIEUTHUHAI trở thành đề tài bàn tán.

Theo chia sẻ từ cộng đồng FC SUNDAYs, đây không phải lần đầu tiên mà đôi bàn tay của HIEUTHUHAI gây sốt trên mạng. Anh chàng đã từng có những khoảnh khắc "biến hóa" tay của mình theo cách không ai ngờ, vừa độc lạ vừa khéo léo. Dù là trổ tài trên chương trình 2 Ngày 1 Đêm hay chỉ là khoảnh khắc vô thức ngoài đời, HIEUTHUHAI luôn biết cách gây ấn tượng với mọi người bằng bàn tay dẻo dai, "độc lạ" của mình.

626453280-17910623277299970-3365-horz.jpg
626763139-17910623229299970-1027.jpg
626712512-17910623238299970-6412.jpg
Những khoảnh khắc bàn tay "độc lạ" của HIEUTHUHAI.

Bên cạnh đó, bức ảnh tạo bóng đen bằng bàn tay của HIEUTHUHAI trong bộ ảnh tạp chí cũng truyền cảm hứng cho nhiều cư dân mạng thử sức. Có người còn liên tưởng kỹ thuật của anh chàng với "thủ ấn" của các nhân vật phim ảnh nổi tiếng như Naruto, Gojo hay Doctor Strange.

naruto-hand-signs.jpg
9d3210a65222482a42aa80c8f96ada12.jpg
ft5-xorwqae-9yc.jpg
HIEUTHUHAI cũng biết làm "thủ ấn" như Doctor Strange, Naruto...?

Trong dịp đầu năm 2026, HIEUTHUHAI có những thành tựu nổi bật dù cho anh chưa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh vừa qua, anh chàng đã bày tỏ sự bất ngờ khi nhận được 1 cúp cho hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất với Nước Mắt Cá Sấu. Lên sân khấu nhận giải, nam rapper khiến SUNDAYs "đứng ngồi không yên" khi úp mở về những dự án mới sắp ra mắt trong năm nay. Ngoài ra, nhiều người còn dự đoán rằng HIEUTHUHAI sẽ góp mặt trong phim Tết của Trường Giang là Nhà Ba Tôi Một Phòng với một vai đặc biệt nào đó.

coverfb.jpg
Thiện Dư
#HIEUTHUHAI #bàn tay của HIEUTHUHAI #SUNDAYs #BVLGARI

Xem thêm

Cùng chuyên mục