Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

EXO và dàn Anh tài "mở tiệc" cùng thời điểm, fan hỏi nhau cách tham gia cả hai

Thiện Dư

HHTO - Cả EXO và dàn Anh tài đều có những sự kiện âm nhạc diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 4, khiến người hâm mộ hoang mang lẫn háo hức.

Sau thời điểm rộn ràng của các lễ trao giải cuối năm, làng giải trí Việt trong tháng 4 tiếp tục sôi động với hàng loạt sự kiện âm nhạc đặc sắc. Trong số đó, hai sự kiện rầm rộ đã xác nhận tổ chức gần như sát nhau, bao gồm tour diễn thế giới của EXO và Gai Home concert vừa được công bố.

626790235-17900445678365369-6125.jpg
Dàn Anh tài trở lại với Gai Home concert vào cuối tháng 4.

Theo thông tin từ Yeah1, Gai Home concert sẽ diễn ra vào ngày 26/4 với địa điểm là miền Bắc. Đây là cơ hội để các Gai con gặp lại dàn Anh tài mà mình yêu thương trong một sự kiện đặc biệt, nhiều khả năng khác biệt với chuỗi đêm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trong khi đó, tour diễn thế giới của EXO mang tên EXO PLANET #6 - EXhOrizon sẽ diễn ra vào 1 ngày trước đó, tức vào 25/4. Thế nhưng, địa điểm diễn ra sự kiện này là tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Chính vì vậy, những ai vừa là Gai con, vừa là EXO-L đang vô cùng hoang mang trước những thông tin trên.

exo2-1-1600x900.jpg
EXO đến TP.HCM, Việt Nam vào cuối tháng 4.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả phân vân đứng trước lựa chọn "anh Tí" hay "anh Tèo", khi chỉ có thể tham gia một trong hai sự kiện vì nhiều lý do. Song, cũng có không ít người hâm mộ mong muốn tham gia trọn vẹn cả hai, nhưng chưa biết sẽ sắp xếp lịch trình ra sao. Từ đó, cư dân mạng thi nhau đề xuất những phương án chỉn chu nhất, chẳng hạn như hành trình "Bay vào TP.HCM tối 24 chuyến 11h00 đêm, rồi sáng sớm 5h ngày 26 bay ra miền Bắc" của một bạn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Nhiều cư dân mạng hoang mang nhưng quyết định tham gia cả hai.

Với EXO-L, đây là cơ hội vàng để cộng đồng người hâm mộ Việt Nam tham gia và ghi dấu kỷ niệm cùng EXO ngay chính tại quê nhà. EXO vừa có màn trở lại làng nhạc cùng album phòng thu thứ 8 REVERXE cùng với tour diễn thế giới. Ngoài TP.HCM, Việt Nam, nhóm còn đi qua nhiều quốc gia châu Á khác như Nhật Bản (Nagoya, Osaka, Tokyo, Malaysia (Kuala Lumpur), Singapore, Indonesia (Jakarta), Philippines (Manila)...

53eb5612-3f43-4203-ac62-95b18f05.jpg
Lịch trình tour diễn thế giới của EXO.
coverfb.jpg
Thiện Dư
#EXO #EXO World Tour #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Gai Home Concert

