Chang Mây - Bắc Vũ liên tục tố đối phương, netizen đang nghiêng về phía ai?

HHTO - Sau một tháng im lặng, cả Chang Mây và Bắc Vũ đều lên tiếng trở lại về ồn ào tình cảm. Hiện giờ cư dân mạng đang chọn về phe ai trong cuộc tranh cãi chưa có hồi kết này?

Đầu năm 2026, khi Chang Mây cùng lúc có hai phim giờ vàng VTV là Cách Em 1 Milimet, Gia Đình Trái Dấu và được khán giả yêu thích thì cô bất ngờ bị bạn trai cũ Bắc Vũ tố lăng nhăng, bắt cá hai tay. Theo lời Bắc Vũ thì trong lúc hai người vẫn đang hẹn hò, Chang Mây đã qua lại với người khác là thành viên đoàn làm phim.

Chang Mây và Bắc Vũ từng có chuyện tình đẹp, nổi tiếng trên mạng TikTok.

Trong khi mọi sự chú ý dồn vào Chang Mây thì nữ diễn viên giữ im lặng, và tới ngày 4/2 mới có thông báo dài trên trang cá nhân. Thời gian qua, nữ diễn viên cho biết chưa lên tiếng vì chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc cũng như lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo để đối mặt với ồn ào đời tư. Chang Mây khẳng định cô không cho phép bản thân đánh đổi danh dự, nhân cách vì bất kỳ lý do nào, và thành công ngày hôm nay là do quá trình lao động nghiêm túc, cố gắng không ngừng.

Chang Mây cho biết đã nhiều lần muốn chấm dứt tình cảm với Bắc Vũ.

Theo Chang Mây, cô đã nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ với Bắc Vũ nhưng sau khi chia tay, nhiều thông tin riêng tư với nội dung sai lệch, kèm theo hình ảnh và video bị cắt ghép đã bị phát tán trên mạng. Hành động này gây hiểu lầm nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống của Chang Mây, ảnh hưởng đến tinh thần sự nghiệp của cô. Sau đó, Chang Mây còn livestream kể rằng cô và Bắc Vũ đã chia tay rồi tái hợp vào cuối năm 2025. Nhưng thời gian này, Bắc Vũ liên tục xử tệ với Chang Mây nên cô nhất quyết cắt đứt quan hệ.

Chang Mây vừa lên tiếng giải thích thì Bắc Vũ tiếp tục công kích cô.

Về phía Bắc Vũ, nam TikToker cũng liên tục cập nhật Story, khẳng định mình có bằng chứng về việc Chang Mây có "người thứ 3" và mong cư dân mạng hãy nghe mọi chuyện từ hai phía. Bắc Vũ tung ra một số ảnh chụp tin nhắn được cho là của Chang Mây, còn nhắn nhủ bạn gái cũ hãy biết quay đầu nhìn lại mình trước khi quá muộn.

Dù cả hai người đều cho rằng mình là nạn nhân thì ồn ào tình cảm này gây thiệt hại cho cả Bắc Vũ lẫn Chang Mây. Hình ảnh thanh thuần, trong sáng của Chang Mây đã tan biến sau khi bị bạn trai cũ bóc phốt, còn Bắc Vũ dù liên tục công kích Chang Mây nhưng cũng không có bằng chứng xác thực. Vì thế, sẽ tốt hơn nếu hai người giải quyết mâu thuẫn một cách riêng tư thay vì có gì cũng mang lên mạng xã hội.