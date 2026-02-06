Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tóc Tiên - MaiQuinn được "đẩy thuyền", mang Rock Thiệp Hồng khuấy đảo cõi mạng

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Màn trình diễn Rock Thiệp Hồng bùng nổ trên mạng xã hội với phân đoạn Tóc Tiên - MaiQuinn phối hợp ăn ý và gây sốt.

Sau màn trình diễn bùng nổ tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Rock Thiệp Hồng trở thành ca khúc gây sốt mạng xã hội vào dịp đầu năm nay. Màn kết hợp giữa Tóc Tiên và dàn Em xinh gồm MaiQuinn, Yeolan, Muộii và Đào Tử A1J đạt Top 1 thịnh hành trên YouTube, đồng thời trở thành trào lưu cover trên TikTok. Đặc biệt, khoảnh khắc riêng của Tóc Tiên và MaiQuinn gây chú ý hơn cả.

625842846-17926166385210593-5820.jpg

Trên mạng xã hội, phần diễn trích đoạn Thiệp Hồng Sai Tên của Tóc Tiên và MaiQuinn được không ít cư dân mạng yêu thích. Nhiều người ấn tượng và đã diễn lại cảnh Tóc Tiên hát, còn MaiQuinn đánh trống nồng nhiệt đến mức đầu bù tóc rối đằng sau. Ngoài ra trên Threads hay Facebook, những ảnh chế của cả hai trong giây phút "xuất thần" này cũng nhận về lượt tương tác khủng.

Tổng hợp "đu trend" Rock Thiệp Hồng, trích đoạn Tóc Tiên và MaiQuinn. Nguồn tổng hợp bởi @beluacuatoctien
Phiên bản Rock Thiệp Hồng bằng trang giấy độc đáo. Nguồn: @buihao131989
img-4410.jpg
MaiQuinn và Tóc Tiên tạo nên trào lưu "Chị đẹp - Em xinh" thú vị.

Trước đó vào năm 2017, MaiQuinn và Tóc Tiên từng có "duyên phận" gặp nhau thông qua chương trình Giọng Hát Việt mùa 4. Tại đây, thí sinh Nguyễn Hiền Mai (tức MaiQuinn) đã xuất sắc giành được 4 chọn, trong đó có cả HLV Tóc Tiên. Tuy nhiên sau cùng, cả hai bỏ lỡ nhau khi MaiQuinn chọn về đội của Noo Phước Thịnh. Nữ ca sĩ vượt qua các vòng thi với thành tích ấn tượng và giành giải Á quân 2 chung cuộc, là thí sinh nữ có thành tích cao nhất cuộc thi năm đó.

hq720.jpg
hienho-1.jpg
MaiQuinn suýt về đội Tóc Tiên trong Giọng Hát Việt năm 2017.

Giờ đây sau gần 1 thập kỷ, MaiQuinn có cơ hội đứng chung sân khấu với đàn chị Tóc Tiên để trình diễn Rock Thiệp Hồng. Hai nữ ca sĩ còn gây sốt bởi những tương tác hậu trường, được không ít khán giả "đẩy thuyền" với những tên gọi như: 8998 (năm sinh của hai nữ ca sĩ), Một Cọng Tóc Mai (kết hợp giữa tên bài hát của Tóc Tiên và tên thật của MaiQuinn)... Từ đây, nhiều khán giả còn hy vọng sớm có một concert đặc biệt dành cho dàn Chị đẹp và Em xinh sau màn trình diễn ăn ý trên.

624568252-17888517765433667-2600.jpg
624094554-17872529895517474-2872.jpg
Tóc Tiên và MaiQuinn có những tương tác thú vị.
coverfb.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#Rock Thiệp Hồng #Làn Sóng Xanh #Làn Sóng Xanh 2025 #Tóc Tiên #MaiQuinn #Một Cọng Tóc Mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục