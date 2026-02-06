Nguyễn Hùng tiếp tục sáng tác nhạc phim, sẽ hay như Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn?

Năm 2025, cái tên Nguyễn Hùng bừng sáng với các ca khúc nhạc phim được khán giả yêu thích và liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng, sân khấu và giải thưởng lớn. Từ Phép Màu (Đàn Cá Gỗ OST), Còn Gì Đẹp Hơn (Mưa Đỏ OST) đến Kiếm Đâu Bây Giờ (Cục Vàng Của Ngoại OST) đã biến Nguyễn Hùng thành cái tên bảo chứng cho nhạc phim.

Nguyễn Hùng đang là "Hoàng tử nhạc phim" được yêu thích.

Nguyễn Hùng vừa mới ra mắt MV lyric ca khúc Ở Trong Khu Rừng do chính anh sáng tác và thể hiện. Đây cũng là một trong những ca khúc nhạc phim chủ đạo của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi mà Nguyễn Hùng sắm một vai rất thú vị. Khang là chàng sinh viên ao ước trở thành đạo diễn phim, đầy nhiệt huyết nhưng nhiều lần lạc lối trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Nội dung ca khúc Ở Trong Khu Rừng lấy cảm hứng từ câu chuyện của Khang được khắc họa qua hình tượng “con cáo” và “bông hoa”. Đó là câu chuyện về một con cáo lạc loài, dám lựa chọn con đường khác với những gì gia đình và cộng đồng áp đặt, kiên nhẫn chờ đợi “bông hoa” của đời mình. Qua câu chuyện ấy, nhân vật Khang giãi bày hành trình theo đuổi ước mơ và nguồn cảm hứng mà Hoài mang đến, vì cô là người đầu tiên đã động viên, giúp Khang tiếp tục theo đuổi ước mơ làm đạo diễn.

Nguyễn Hùng không chỉ viết OST mà còn có một vai thú vị

Ở Trong Khu Rừng mang giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, như tiếng lòng của một người đã đi qua biến cố, tìm lại sự bình yên và tiếp tục tin vào ước mơ của mình. Nguyễn Hùng tiết lộ rằng đa số những ý tưởng anh đưa vào bài hát đều bám sát câu chuyện của phim. Lần này cũng vậy, khi đã có sẵn một nội dung rất cụ thể về chú cáo và bông hoa, những hình ảnh đó tự nhiên hiện lên và dẫn dắt Nguyễn Hùng trong quá trình viết lời để tạo nên bài hát đầy kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương.