Đếm Ngày Xa Mẹ: Câu chuyện đẫm nước mắt đứa con phải từ chối bữa cơm mẹ nấu

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ mới là teaser trailer thôi, Đếm Ngày Xa Mẹ đã khiến những người con xa nhà phải thổn thức vì câu hỏi: “Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn cơm mẹ nấu?”.

Phim điện ảnh Đếm Ngày Xa Mẹ (Number One) đánh dấu màn tái hợp của Jang Hye Jin và Choi Woo Shik từng gây ấn tượng trong Ký Sinh Trùng (Parasite). Tiếp tục vào vai mẹ - con trên màn ảnh rộng, hai diễn viên với diễn xuất thực lực hứa hẹn mang đến một câu chuyện gia đình xúc động và giàu cảm xúc.

Kịch bản Đếm Ngày Xa Mẹ được chuyển thể từ một truyện ngắn nổi tiếng của Nhật Bản, nói về sự hữu hạn của thời gian. Bộ phim theo chân Ha Min, người bất ngờ nhìn thấy một con số giảm dần mỗi khi ăn món do mẹ nấu và phát hiện ra rằng khi con số chạm về 0, mẹ anh sẽ qua đời.

4.jpg
Ha Min không dám ăn cơm mẹ nấu

Từ đó, cuộc sống bình lặng của Ha Min bị xáo trộn, buộc anh phải lựa chọn cách bảo vệ mẹ đầy nghịch lý: Tự tạo khoảng cách, tránh xa những bữa cơm, từ chối sự quan tâm và tình yêu của mẹ. Bắt đầu từ chiếc bàn ăn quen thuộc, bộ phim khẽ chạm vào nỗi sợ chia ly, đặt ra câu hỏi day dứt cho người xem: Nếu phải đếm ngược thời gian bên người mình yêu thương, bạn sẽ sống những ngày còn lại như thế nào?

teaser-poster.jpg
Ha Min sững sờ trước con số đếm ngược

Poster đầu tiên của Đếm Ngày Xa Mẹ có tông màu ấm áp, trong trẻo, gợi đến bầu không khí bình yên, thân thuộc của bữa cơm nhà. Ở trung tâm khung hình, nhân vật Ha Min ngồi một mình trước bàn ăn, ánh mắt có phần thất thần khi thấy con số “01” tròn trĩnh, báo hiệu sự chia xa đang đến gần.

Teaser trailer của Đếm Ngày Xa Mẹ cũng gợi nhắc cho khán giả những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng vô cùng quý giá bên mẹ và đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: “Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn cơm mẹ nấu?”.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Choi Woo Shik #Đếm ngày xa mẹ #phim Đếm ngày xa mẹ #diễn viên Ký sinh trùng

