Stranger Things ngoại truyện: Mike - El hẹn hò dễ thương, phản diện mới lộ diện

Thiện Dư

HHTO - Trailer của Stranger Things: Tales From '85 giới thiệu nhiều tình tiết thú vi, xảy ra giữa thời gian mùa 2 và mùa 3 của loạt phim chính.

Sau khi Stranger Things mùa 5 khép lại hành trình hoành tráng vào cuối năm 2025, Netflix chính thức đưa khán giả trở lại thị trấn Hawkins với dự án ngoại truyện hoạt hình Stranger Things: Tales From '85. Đoạn trailer mới nhất đã hé lộ những tình tiết thú vị của Eleven, Mike và nhóm bạn xảy ra giữa mốc thời gian mùa 2 và mùa 3, cùng những "điều lạ lùng" mới từ Upside Down.

Trailer của Stranger Things: Tales From '85.

Trailer của Stranger Things: Tales From '85 mở đầu bằng hình ảnh Mike chờ Eleven đi chơi và gặp gỡ Hopper. Cả hai cùng nhóm bạn đạp xe tung tăng giữa cơn bão tuyết trắng xóa ở Hawkins mùa đông 1985. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu khi có những thực thể mới xuất hiện từ Upside Down và đang "làm phiền" Hawkins.

aaaaqy4enjfdgktpef0adqan-3pn3dl3.jpg
stranger-things-tales-from-85-th.jpg
Mike, Eleven và ông Hopper trong bản hoạt hình của Stranger Things.

Phần phim giới thiệu những phản diện mới, hoặc nói đúng hơn là những biến thể của Demogorgon với phần đầu là quả bí ngô Halloween. Chúng tràn lan khắp nơi và đụng độ nhóm bạn của Eleven, tạo nên những màn chạm trán nghẹt thở. Bên cạnh đó, đoạn trailer còn giới thiệu tạo hình của dàn nhân vật chủ chốt gồm Will, Dustin, Lucas, Max và tất nhiên là cả "ông bố" Steve.

626749345-122241309824300251-3245464154274303828-n.jpg
Mike và Will.
stranger-things-tales-from-85-re.jpg
Lucas và Max.
talesfrom85-2.jpg
Steve và Dustin.
strangerthings-talesfrom85-still.jpg
Quái vật Demogorgon bí ngô quái lạ, hứa hẹn tạo nên những tình huống nghẹt thở.

Với nỗ lực kéo dài hành trình Stranger Things, anh em nhà Duffer mang đến cho cộng đồng người hâm mộ toàn cầu một cách tiếp cận mới thông qua hoạt hình, với nét vẽ gợi nhớ Arcane. Ngoài ra, những gì diễn ra giữa sự kiện Shadow Monster và đêm kinh hoàng tại trung tâm mua sắm Starcourt sẽ khiến người xem thích thú, hé lộ thêm nhiều "thuyết âm mưu" mới thú vị.

stranger-things-tales-from-85-ca.jpg
Liệu nhóm trẻ Stranger Things sẽ mang đến những cuộc phiêu lưu gì cho Tales From '85?

Stranger Things: Tales From '85 sẽ chính thức lên sóng Netflix toàn cầu ngày 23/4, với số tập chưa xác định.

coverfb.jpg
Thiện Dư
#Stranger Things #Stranger Things: Tales From '85 #Netflix

