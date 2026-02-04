Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jason Momoa và màn lột xác khiến khán giả ngỡ ngàng sau khi rời Aquaman

ĐÔNG MIÊN
HHTO - Không còn là "Đế vương Atlantis" quyền năng, nam diễn viên Jason Momoa vừa khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo phản anh hùng đầy gai góc trong đoạn teaser mới nhất của "Supergirl".

Vừa qua, DC Studios đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Jason Momoa trong vai Lobo, đánh dấu màn tái xuất của nam diễn viên với Vũ trụ DC. Nhân vật mới mà anh đảm nhận sẽ xuất hiện trong Supergirl: Woman of Tomorrow, dự án điện ảnh tiếp theo thuộc giai đoạn tái khởi động DC Universe do James Gunn và Peter Safran dẫn dắt.

Đoạn teaser giới thiệu nhân vật Lobo trong "Supergirl: Woman of Tomorrow". Video: DC Studios

Trong đoạn giới thiệu, nam diễn viên bước ra từ xe chuyên dụng với diện mạo khác lạ, nụ cười để lộ răng nanh sắc nhọn và phong thái bất cần. Ngay sau đó, teaser cũng hé lộ những phân cảnh hành động đầu tiên của nhân vật Lobo trong Supergirl.

Đây là lời xác nhận chính thức cho việc Jason Momoa tiếp tục đồng hành cùng vũ trụ điện ảnh DC (DCU) mới của James Gunn, nhưng trong một vai trò hoàn toàn khác biệt so với hình tượng Aquaman trước đây.

44e660aaa5ae2bf072bf.jpg
629b4f16b0123e4c6703.jpg
Tạo hình khó nhận ra của "vua biển" cho màn hóa thân mới. Ảnh: DC Studios

Việc Jason Momoa gia nhập dự án được công bố từ cuối năm 2024. Khi đó, nam diễn viên xác nhận thông tin bằng cách chia sẻ lại phát biểu của mình trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với Fandango. Anh cho biết Lobo là nhân vật truyện tranh mà mình yêu thích từ lâu và luôn mong muốn được hóa thân, đồng thời khẳng định sẽ nhận lời ngay nếu DC ngỏ lời mời.

"Tôi là một người sưu tầm truyện tranh và Lobo luôn là nhân vật yêu thích nhất. Tôi đã khao khát được đóng vai này từ rất lâu vì đây là một vai diễn hoàn hảo. Nếu nhận được lời mời, tôi chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức", nam diễn viên nói.

c119f97414709a2ec361.jpg
"Phản diện" Lobo trong nguyên tác truyện tranh.

Lobo là một nhân vật phản anh hùng nổi tiếng của DC Comics, thường xuất hiện với hình ảnh một thợ săn tiền thưởng ngoài hành tinh, tính cách bạo lực và khó đoán. Trong nguyên tác, nhân vật này khi thì đối đầu, khi lại hợp tác với các siêu anh hùng, tùy theo hoàn cảnh và lợi ích.

5f770408ee0c6052391d.jpg
Sẽ rất khó để Jason Momoa quay trở lại với Aquaman﻿ khi anh đã có vai trò mới ở DC. Ảnh: Warner Bros.

Supergirl: Woman of Tomorrow kể về Kara Zor-El (Milly Alcock), chị họ của Kal-El/Superman. Không lớn lên trong sự bình yên và tình thương như cậu em, Kara là người năm xưa tận mắt chứng kiến hành tinh quê hương bị diệt vong. Lớn lên, cô nàng luôn mang theo nhiều mất mát và cảm giác lạc lõng. Phim là chuyến hành trình Supergirl rời xa Trái Đất để tự đi tìm vị trí của mình giữa vũ trụ rộng lớn.

milly-alcock-va-supergirl-manh-ghep-moi-day-hua-hen-cua-vu-tru-dc-3.jpg
Nữ chính Supergirl do diễn viên Gen Z Milly Alcock﻿ đảm nhận.

Supergirl: Woman of Tomorrow là bộ phim điện ảnh thứ hai của Vũ trụ DC mới, sau Superman (2025). Theo kế hoạch, phim sẽ công chiếu tại rạp vào ngày 26/6/2026.

c77097166112ef4cb603.jpg
Ảnh; DC Studios
image-27.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Jason Momoa #Lobo #Aquaman #DC #DCU #DC Universe #Supergirl #Milly Alcock #DC Comics #Phim siêu anh hùng #Superman #James Gunn #Supergirl: Woman of Tomorrow

