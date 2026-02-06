Cường Seven - Vũ Ngọc Anh kể chuyện tình yêu trong MV của (S)TRONG Trọng Hiếu

HHTO - Sau thành công của album "Kho Báu", (S)TRONG Trọng Hiếu gửi đến khán giả diện mạo mới của ca khúc "Máy Bay Giấy", MV có cặp đôi Cường Seven - Vũ Ngọc Anh tham gia.

Kết lại chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật, mới đây, (S)TRONG Trọng Hiếu đã phát hành phiên bản Rock của ca khúc "triệu view" nằm trong EP Kho Báu mang tên Máy Bay Giấy. Ca khúc ngay khi ra mắt phiên bản đầu tiên đã nhận được sự yêu thích từ khán giả bởi giai điệu đẹp, thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn.

Máy Bay Giấy do chính (S)TRONG Trọng Hiếu sáng tác trong một dịp tham gia trại sáng tác (Songwriting Camp) tại Áo vào năm 2021. Ban đầu, ca khúc được nam ca sĩ viết bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh với tên gọi You Deserve Only Good Songs. (S)TRONG cho biết ca khúc là lời gửi gắm sự đau buồn, tiếc thương dành cho người bố đã qua đời: "Một ngày khi con cảm thấy nguôi ngoai, con hứa sẽ viết tặng bố bài hát hay nhất".

Trong suốt hành trình 5 năm chữa lành sau nỗi đau mất bố, giọng ca Con Đường Tôi đã viết, phối khí nhiều phiên bản khác nhau theo từng giai đoạn của hành trình trưởng thành và tìm lại chính mình.

Nếu phiên bản nằm trong EP Kho Báu mang thông điệp về tình yêu, phù hợp với concept của cả EP thì phiên bản Rock vừa ra mắt là cho thấy sự chín muồi và thể hiện trọn vẹn những tâm tư về tình yêu, sự trân trọng, nỗi buồn và lòng biết ơn.

Cách phối khí Máy Bay Giấy theo phong cách Rock Ballad da diết khiến lời tâm sự của nam nghệ sĩ được truyền tải một cách chân thành, chạm cảm xúc người nghe.

Trong khi đó, phần hình ảnh của MV Máy Bay Giấy (ROCK) được (S)TRONG Trọng Hiếu sử dụng tông màu trầm, ấm và truyền tải rõ thông điệp "biết ơn". Từng nhân vật xuất hiện trong MV đều kể câu chuyện cuộc đời thật của chính mình. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh - hai khách mời đặc biệt trong MV - mang tới câu chuyện về tình yêu gần một thập kỷ, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm.

Cặp đôi trẻ mới đính hôn là câu chuyện về tình yêu đang bắt đầu vào những tháng ngày trách nhiệm và cùng nhau học cách trân trọng nửa kia. Người đàn ông lớn tuổi là câu chuyện về nỗi buồn chia xa của hai người bạn từ thời thơ ấu. Thế nhưng, dù người ấy đã đi xa nhưng dường như vẫn đang hiện diện, là chỗ dựa và niềm an ủi mỗi ngày.

Còn (S)TRONG Trọng Hiếu trong vai một người kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc của mọi người bằng chính những trải nghiệm và tâm tư, cảm xúc của bản thân thông qua phần trình diễn trên sân khấu.