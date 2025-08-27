Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

(S)TRONG Trọng Hiếu làm liveshow, ra mắt đĩa album kỷ niệm 10 năm làm nghề

Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

HHTO - Sau thành công của ca khúc Kho Báu, "anh tài" (S)TRONG Trọng Hiếu quyết định "tất tay" cho dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật với liveshow "Dị Kiều" Show 2025: Giữa Những Trời Sao.

Bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu Quán quân Vietnam Idol 2015, trong suốt 10 năm qua (S)TRONG Trọng Hiếu từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Giữa tháng 7/2025, Trọng Hiếu ra mắt ca khúc Kho Báu, oanh tạc các bảng xếp hạng trong nước với vị trí No.1, đoạn điệp khúc viral trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, Kho Báu còn "vươn tầm quốc tế", góp mặt trong danh sách Viral Hits tại Đài Loan, lọt Top Trending YouTube toàn cầu và YouTube tại Úc.

thanh-tich-tong-hop-sau-1-thang.jpg
Sau 1 tháng phát hành, Kho Báu "bỏ túi" loạt thành tích "trộm vía".

Chưa dừng lại, theo lịch trình, (S)TRONG sẽ phát hành EP Kho Báu vào tháng 9 và tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm mang tên (S)TRONG "Dị Kiều" Show 2025: Giữa Những Trời Sao vào 18/10/2025 tại TP.HCM. Với chủ đề Giữa Những Trời Sao, phía ê-kíp Trọng Hiếu hé lộ liveshow hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc với những bản hit gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ như Kho Báu, Em Là Bà Nội Của Anh, Con Đường Tôi, Rise Up, Thú Vị Hơn Vậy...

"Trong đêm diễn đặc biệt này, (S)TRONG sẽ đưa khán giả thăng hoa trong một thế giới mộng mơ và phiêu lưu giàu tính nghệ thuật, nơi âm thanh và hình ảnh hòa quyện, tái hiện những bản hit gắn liền với chặng đường 10 năm, đồng thời lần đầu tiên trình diễn các ca khúc mới từ EP Kho Báu" - Trọng Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, liveshow dự kiến có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thân thiết, đã gắn bó và đồng hành cùng (S)TRONG Trọng Hiếu trong hành trình làm nghệ thuật. Đồng thời, anh hé lộ, nhiều "sít-rịt" khác sẽ được công bố tới khán giả trong thời gian tới.

536916672-1283524336471082-8246377425507188984-n.jpg

Cổng bán vé cho liveshow vừa được (S)TRONG Trọng Hiếu công bố trên trang cá nhân. Đêm nhạc diễn ra tại Capital Theatre (TP.HCM), chia thành 4 hạng vé có giá từ 950 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Với mỗi hạng vé, khán giả tham gia còn nhận về một số quyền lợi đặc biệt như meet and greet, chụp ảnh nhóm, khăn banner cổ vũ, "card bo góc", vòng tay giấy.

cover-55.jpg

Về kế hoạch phát hành EP đầu tay dưới định dạng nhạc số và album vật lý, S(TRONG) Trọng Hiếu tâm sự cùng fan: "Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp (S)TRONG phát hành đĩa CD vật lý nên tui đang rất háo hức. Chiếc CD này không chỉ để nghe nhạc, mà sẽ là một vật kỷ niệm đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của (S)TRONG. Rất mong cả nhà sẽ thích những sản phẩm này".

534347241-1281187326704783-8462375477552591505-n.jpg
1464.jpg
Như Quỳnh - Ảnh: FBNV
#Trọng Hiếu #Dị Kiều #liveshow #album vật lý #Kho Báu #kỷ niệm 10 năm #âm nhạc Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục