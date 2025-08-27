(S)TRONG Trọng Hiếu làm liveshow, ra mắt đĩa album kỷ niệm 10 năm làm nghề

HHTO - Sau thành công của ca khúc Kho Báu, "anh tài" (S)TRONG Trọng Hiếu quyết định "tất tay" cho dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật với liveshow "Dị Kiều" Show 2025: Giữa Những Trời Sao.

Bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu Quán quân Vietnam Idol 2015, trong suốt 10 năm qua (S)TRONG Trọng Hiếu từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Giữa tháng 7/2025, Trọng Hiếu ra mắt ca khúc Kho Báu, oanh tạc các bảng xếp hạng trong nước với vị trí No.1, đoạn điệp khúc viral trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, Kho Báu còn "vươn tầm quốc tế", góp mặt trong danh sách Viral Hits tại Đài Loan, lọt Top Trending YouTube toàn cầu và YouTube tại Úc.

Sau 1 tháng phát hành, Kho Báu "bỏ túi" loạt thành tích "trộm vía".

Chưa dừng lại, theo lịch trình, (S)TRONG sẽ phát hành EP Kho Báu vào tháng 9 và tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm mang tên (S)TRONG "Dị Kiều" Show 2025: Giữa Những Trời Sao vào 18/10/2025 tại TP.HCM. Với chủ đề Giữa Những Trời Sao, phía ê-kíp Trọng Hiếu hé lộ liveshow hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc với những bản hit gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ như Kho Báu, Em Là Bà Nội Của Anh, Con Đường Tôi, Rise Up, Thú Vị Hơn Vậy...

"Trong đêm diễn đặc biệt này, (S)TRONG sẽ đưa khán giả thăng hoa trong một thế giới mộng mơ và phiêu lưu giàu tính nghệ thuật, nơi âm thanh và hình ảnh hòa quyện, tái hiện những bản hit gắn liền với chặng đường 10 năm, đồng thời lần đầu tiên trình diễn các ca khúc mới từ EP Kho Báu" - Trọng Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, liveshow dự kiến có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thân thiết, đã gắn bó và đồng hành cùng (S)TRONG Trọng Hiếu trong hành trình làm nghệ thuật. Đồng thời, anh hé lộ, nhiều "sít-rịt" khác sẽ được công bố tới khán giả trong thời gian tới.

Cổng bán vé cho liveshow vừa được (S)TRONG Trọng Hiếu công bố trên trang cá nhân. Đêm nhạc diễn ra tại Capital Theatre (TP.HCM), chia thành 4 hạng vé có giá từ 950 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Với mỗi hạng vé, khán giả tham gia còn nhận về một số quyền lợi đặc biệt như meet and greet, chụp ảnh nhóm, khăn banner cổ vũ, "card bo góc", vòng tay giấy.

Về kế hoạch phát hành EP đầu tay dưới định dạng nhạc số và album vật lý, S(TRONG) Trọng Hiếu tâm sự cùng fan: "Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp (S)TRONG phát hành đĩa CD vật lý nên tui đang rất háo hức. Chiếc CD này không chỉ để nghe nhạc, mà sẽ là một vật kỷ niệm đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của (S)TRONG. Rất mong cả nhà sẽ thích những sản phẩm này".