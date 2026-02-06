Concert đầu năm 2026: Phùng Khánh Linh tri ân khán giả, Nhà Chông Gai “khai hỏa”

Bước sang đầu năm 2026, thị trường âm nhạc Việt nhanh chóng “nóng máy” với loạt concert được công bố liên tiếp, cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp của khán giả vẫn đang ở giai đoạn sôi động.

Đầu năm mới nhộn nhịp với nhiều dự án concert được công bố.

Hậu Làn Sóng Xanh 2025, dù không được xướng tên ở bất kỳ hạng mục nào, Phùng Khánh Linh vẫn để lại dấu ấn rõ nét với album Giữa Một Vạn Người. Ngay sau đêm trao giải, các ca khúc trong album tiếp tục được đông đảo khán giả tìm nghe, ghi nhận lượt stream tăng mạnh và nhanh chóng leo lên top thịnh hành trên các nền tảng nhạc số một lần nữa. Trong không khí ấy, nữ ca sĩ công bố “Giữa Một Vạn Tour - Chapter One: Live Experience”, ấn định diễn ra vào ngày 21/3/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh, mà còn được xem như lời tri ân dành cho những khán giả đã âm thầm đồng hành cùng cô suốt chặng đường dài vừa qua.

Chia sẻ trước thềm concert, Phùng Khánh Linh cho biết mỗi tour diễn với cô không đơn thuần là một sự kiện biểu diễn, mà là “từng đoạn đường được đi cùng nhau”.

Cùng thời điểm, Hoàng Dũng cũng nối dài thành công của dự án “Xoay Tròn” bằng việc xác nhận tổ chức Concert Xoay Tròn - Day 2 tại TP.HCM vào ngày 28/3/2026. Trước đó, đêm diễn đầu tiên của Xoay Tròn tại Hà Nội đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi Hoàng Dũng trình diễn gần 30 ca khúc, tái hiện hành trình 10 năm làm nghề.

Việc lựa chọn tiếp tục tổ chức Day 2 tại TP.HCM được xem là lời hứa “quay trở lại” mà nam ca sĩ từng nhắc đến.

Không chỉ dừng lại ở những concert cá nhân, đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự “khai hỏa” của Nhà Chông Gai với dự án Gai Home Concert. Không đơn thuần là một đêm diễn, Gai Home Concert tái hiện những thanh âm từng đồng hành cùng khán giả suốt mùa hè 2024 - 2025 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dự án hiện mới được hé lộ tổ chức tại khu vực miền Bắc, với cuộc hẹn dành cho khán giả vào ngày 26/4/2026.

Gai Home Concert trở thành đêm diễn được các Gai Con mong chờ.

Cũng trong những tháng đầu năm, fan concert Bắc Bling của Hòa Minzy đã diễn ra thành công tại TP.HCM, tiếp nối chuỗi hoạt động sôi động của nữ ca sĩ sau một năm 2025 được xem là “đại thắng”. Được tổ chức vào ngày 1/2, sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu Hòa Minzy thực hiện fan concert trong sự nghiệp, mà còn là lời khẳng định rõ nét cho vị thế mà cô đã bền bỉ gây dựng suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Vừa qua, Hòa Minzy cũng thành công suôn sẻ với đêm concert cá nhân đầu tiên.

Ở một sắc thái khác của thị trường âm nhạc, ban nhạc The Flob cũng gây ấn tượng chuỗi đêm diễn Đại Đồng Tour với những màn trình diễn giàu năng lượng, đậm chất “gào kim loại” vào đầu năm. Thành công của tour cho thấy sự "tiệm cận" ngày càng rõ nét của nghệ sĩ indie với công chúng đại chúng, khi những thể nghiệm âm nhạc cá tính vẫn nhận được sự quan tâm và đón nhận tích cực từ khán giả.

The Flob cũng có dịp hội ngộ khán giả với một đêm diễn hoành tráng.

Nhìn từ những concert diễn ra trong những tháng đầu năm 2026, có thể thấy thị trường biểu diễn Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Concert cá nhân không còn đơn thuần là “sân khấu khoe hit”, mà trở thành không gian kể chuyện, nơi nghệ sĩ đối thoại trực tiếp với khán giả và khẳng định bản sắc riêng.

Xu hướng này phản ánh sự trưởng thành của cả nghệ sĩ lẫn công chúng, khi concert dần được nhìn nhận như một sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh, không chỉ là sự kiện giải trí ngắn hạn mà là điểm tựa cho hành trình phát triển bền vững của âm nhạc Việt.