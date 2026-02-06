Sóng 26: Mỹ Mỹ "tung hứng" cùng Trấn Thành, fan hóng những màn kết hợp mới

Sự trở lại của Trấn Thành trong vai trò Host tiếp tục gợi nhắc dấu ấn quen thuộc của anh với Sóng - người kể chuyện vào khoảnh khắc giao mùa, nơi cảm xúc được kết nối. Đồng hành cùng anh là Ngô Kiến Huy với nguồn năng lượng gần gũi, duyên dáng; buitruonglinh mang theo góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ giàu cảm xúc và chất kể chuyện nội tâm; cùng Mỹ Mỹ - đại diện cho tinh thần tươi mới, hiện đại. Bộ tứ hứa hẹn mở ra nhiều cách tiếp cận cảm xúc khác nhau trên cùng một hành trình thời gian.

Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian đánh dấu cột mốc 9 năm Sóng đồng hành cùng khán giả Việt. Đây không chỉ là một mùa phát sóng mới, mà còn là thời điểm bản lề của chương trình. Trong quan niệm Á Đông, số 9 tượng trưng cho sự viên mãn, đồng thời khép lại một chu kỳ để mở ra hành trình tiếp theo. Chính vì vậy, Sóng 26 được nâng cấp về phần dàn dựng sân khấu cũng như cách kể chuyện.

Ra mắt từ năm 2018, Sóng từng bước tạo dựng vị trí riêng trong lòng khán giả và trở thành chương trình nghệ thuật, giải trí được mong đợi mỗi dịp Tết đến. Qua từng năm, Sóng liên tục chuyển mình để phản ánh tinh thần của thời đại, đồng thời giữ vững giá trị kết nối gia đình trong khoảnh khắc giao mùa.

Ở mùa thứ 9, Sóng 26 hứa hẹn tiếp tục mang đến diện mạo mới với mức độ đầu tư lớn, tư duy dàn dựng táo bạo, cùng dàn nghệ sĩ đa dạng và các tiết mục được thiết kế riêng cho chương trình. Người hâm mộ cũng rất mong chờ những màn kết hợp thú vị giữa các Anh Trai - Em Xinh hay sự xuất hiện của những bản ballad "lụy tim" như các mùa Sóng trước đây.

Với chủ đề Tơ Tưởng Với Thời Gian, Sóng 26 sẽ được xây dựng như một chuyến hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một lát cắt ký ức. Những bản hit nổi bật của năm 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Lần đầu tiên, sân khấu Sóng sẽ được dàn dựng như một “đại cảnh thời gian” ở ngoài trời - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một không gian thống nhất. Mỗi tiết mục được thiết kế như một thước phim cảm xúc, ứng dụng công nghệ AI để tăng độ trải nghiệm cho khán giả.