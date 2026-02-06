Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường Cung Kỳ Án ra mắt thành công, Bạch Lộc sắp có thêm phim đại bạo?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thành tích của Đường Cung Kỳ Án sau 4 tập đầu tiên đang khiến fan của Bạch Lộc mừng rỡ vì tốt hơn kỳ vọng.

Đường Cung Kỳ Án đã phát sóng 4 tập đầu tiên với thành tích cực ổn. Phim mở màn với 50 quảng cáo của 17 thương hiệu, điểm nhiệt phá mốc 7500 trên nền tảng Youku. Những con số này đủ khiến người hâm mộ Bạch Lộc, Vương Tinh Việt thở phào nhẹ nhõm và có thể kỳ vọng vào một phim thành công tiếp theo của Bạch Lộc.

duong-cung-ky-an-3.jpg
Đường Cung Kỳ Án có khởi đầu khả quan

Trên trang cá nhân, Bạch Lộc có tâm thư dài giới thiệu về nhân vật Lý Bội Nghi. Bạch Lộc cảm thấy nhân vật này khác nhiều với các vai diễn khác của cô, Bội Nghi không khéo ăn nói, tính cách nghiêm túc, lúc nào đầu óc cũng tập trung điều tra phá án, sẵn sàng liều mạng để tìm ra sự thật. Bạch Lộc xót xa khi nhân vật lúc nào cũng giấu nỗi đau vào bên trong, tỏ ra bình thản bên ngoài, cố đóng vai một người mạnh mẽ lì lợm.

duong-cung-ky-an-4.jpg
duong-cung-ky-an-5.jpg
duong-cung-ky-an-6.jpg
duong-cung-ky-an-7.jpg
Bạch Lộc ấn tượng trong tạo hình cô dâu ma

Nhiều khán giả khen phim mang đậm phong cách đời Đường với bối cảnh lộng lẫy, trang phục hoa mỹ, cảnh nào cũng đẹp mắt. Kịch bản nhanh gọn gay cấn ngay từ tập đầu, quá trình phá án dồn dập, rất nhiều khúc cua khiến người xem khó đoán. Đường Cung Kỳ Án không chuyển thể từ tiểu thuyết, nên khán giả càng không biết trước nội dung, tăng thêm hồi hộp khi xem phim.

duong-cung-ky-an-8.jpg
Nữ diễn viên bị phàn nàn về giọng thoại

Vì Bạch Lộc là nữ chủ của phim, nên cô cũng là trung tâm chú ý. Netizen ấn tượng với ánh mắt sắc lạnh, hành động dứt khoát, các cảnh đánh võ có lực của Bạch Lộc. Nhưng nữ diễn viên vẫn bị trừ điểm khi giọng thoại chưa đủ mạnh mẽ, thiếu cảm xúc dồn nén cần có của một cô gái đang ôm mối hận thù. Thêm vào đó, Bạch Lộc và Vương Tinh Việt cũng chưa ăn ý cho lắm, nên khán giả đang chờ đợi các bứt phá ở những tập sau.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đường Cung Kỳ Án #Bạch Lộc #phim cổ trang #Bạch Lộc nữ chủ #Vương Tinh Việt

