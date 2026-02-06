BTS tái xuất hoành tráng trên "con đường nhà Vua" và hàng loạt điều "chưa từng có"

HHTO - Chính thức trở lại sau 3 năm, BTS khẳng định vị thế “làm chủ cuộc chơi K-Pop”. World tour có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất, sân khấu tại “con đường của nhà Vua” Gwanghwamun cùng cú bắt tay chấn động với Netflix đều đã vẽ nên quy mô tái xuất hoành tráng chưa từng có.

Còn 1 tháng rưỡi trước ngày trở lại với album ARIRANG (20/3), BTS đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Mỗi thông tin về đợt comeback lần này của nhóm đều khiến dư luận trầm trồ với mức độ đầu tư "không có khủng nhất chỉ có khủng hơn".

Không chỉ có ARMY háo hức, mà chính các thành viên cũng không giấu được niềm vui sướng trong lần tái ngộ.

Tối 2/2 tại sân bay Incheon, cả 7 thành viên BTS lần đầu tiên lộ diện cùng nhau trước truyền thông để chuẩn bị cho lịch trình ở Dubai. Các thành viên không giấu được niềm phấn khích khi gặp người hâm mộ sau khoảng thời gian dài. Một ARMY chờ làm thủ tục đã vẫy tay chào BTS, nên V cũng chủ động tiến đến bắt tay và mỉm cười với cô. Trong khi đó, Jung Kook thích thú ghi lại khoảnh khắc BTS xuất hiện tại sân bay Incheon trong vòng tay của các ARMY.

Quy mô world tour lớn nhất, sức cạnh tranh khốc liệt nhất lịch sử K-Pop

Từ ngày 22/1, đợt bán vé đầu tiên cho world tour của BTS chính thức diễn ra. Đối với 3 đêm diễn ở Goyang (Hàn Quốc), vé đã "cháy sạch" chỉ trong đợt pre-sale (dành riêng cho hội viên Weverse). Còn các đêm diễn ở châu Âu như: Madrid (Tây Ban Nha), Brussels (Bỉ), London (Anh), Munich (Đức) và Paris (Pháp) cũng tẩu tán trong khoảng 30 - 42 phút. Đặc biệt hơn, đây đều là các sân vận động nổi tiếng có sức chứa "khủng", tiêu biểu là Stade de France có thể chứa đến 80,6 nghìn khán giả.

Với thành tích này, BTS trở thành một trong những nhóm nhạc sold out vé nhanh nhất tại các sân vận động ở châu Âu.

Tại thị trường châu Mỹ, "cơn sốt" vé concert BTS cũng không hề hạ nhiệt. Toàn bộ 3 đêm diễn của BTS ở Mexico đã sold out chỉ sau 37 phút kể từ khi mở bán. Đơn vị phân phối vé Ticketmaster đánh giá concert của BTS là một trong những cuộc cạnh tranh mua vé khốc liệt nhất trong lịch sử biểu diễn của Mexico.

Thậm chí, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum cũng đích thân đề nghị bổ sung thêm đêm diễn. Bà chia sẻ: "Có đến khoảng 1 triệu người muốn mua vé, nhưng chỉ có 150.000 vé được bán ra", và cho biết mình đã gửi thư ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung để đề nghị BTS tổ chức thêm các buổi diễn ở Mexico.

Lịch trình dày đặc của BTS trong khoảng thời gian diễn ra world tour.

Với 79 đêm diễn ở 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, BTS đang sở hữu quy mô tour "khủng" nhất trong số tất cả các nghệ sĩ K-Pop tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, con số này rất có thể vẫn chưa ngừng lại với nhiều địa điểm sẽ được bổ sung trong năm 2027.

ARIRANG, Gwanghwamun và "Con đường của nhà vua"

Mới đây, cõi mạng "rúng động" trước thông tin BTS đã được thành phố Seoul và Sở Di sản Văn hóa Hàn Quốc cấp phép tổ chức chương trình "BTS Comeback Live: Arirang" tại Quảng trường Gwanghwamun vào ngày 21/3. Như vậy, nhóm trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử tổ chức concert tại biểu tượng của lịch sử Seoul.

Theo BigHit Music, album ARIRANG mang "tựa đề bao hàm bản sắc của BTS với tư cách là một nhóm nhạc có nguồn gốc từ Hàn Quốc". Từ đó, nhóm đã chọn Quảng trường Gwanghwamun - "trái tim" của Seoul và là chứng nhân lịch sử của quốc gia, làm nơi quảng bá đầu tiên trong đợt trở lại này.

Ngoài cổng Gwanghwamun, ê-kíp cũng đang xin phép để sử dụng thêm một số khu vực bên trong Cung điện Gyeongbokgung như: Cổng Geunjeongmun, cổng Heungnyemun và khu vực Woldae. Sân khấu chính sẽ được lắp ở phía Bắc Quảng trường Gwanghwamun. Nếu đơn xin phép được thông qua, 7 thành viên sẽ diễu hành từ bên trong cung Gyeongbokgung đến Woldae, tiến đến sân khấu chính.

Đặc biệt, con đường nối giữa Geunjeongmun - Heungnyemun - Gwanghwamun - Woldae này còn được gọi là "con đường của nhà Vua". Ở thời cổ đại, Vua thường bộ hành từ cung điện của mình để đến Woldae - nơi ông giao lưu trực tiếp với người dân. Nếu kế hoạch của BTS được thông qua, màn diễu hành này sẽ trở thành khung cảnh hoành tráng chưa từng có.

Cú bắt tay với Netflix "đủ wow"

Sở hữu quy mô hoành tráng, lại còn miễn phí nhưng địa điểm tổ chức show comeback của BTS lại khiến nhiều ARMY toàn cầu tiếc nuối vì khó xem trực tiếp. Netflix khiến fan "sướng rơn" với thông báo chiếu trực tiếp "BTS Comeback Live: Arirang" trên nền tảng vào lúc 6h chiều 21/3.

Netflix lần đầu livestream concert riêng của nghệ sĩ, chính là BTS.

Không chỉ phát sóng, Netflix còn phối hợp cùng HYBE sản xuất và dàn dựng buổi concert của BTS ở Quảng trường Gwanghwamun. Từ đó, ban tổ chức xác nhận concert tại Gwanghwamun sẽ được đảm nhiệm bởi đạo diễn Hamish Hamilton - "Bậc thầy sân khấu" của loạt chương trình tầm cỡ quốc tế như Thế vận hội London 2012, các giải danh giá Oscar, Grammy và Emmy và những màn trình diễn giải lao tại Super Bowl.

Ngoài Hamish Hamilton, show comeback và phim tài liệu của BTS đều sẽ do Done + Dusted - đơn vị từng "thầu" các sự kiện như Oscar và Emmy đảm nhiệm sản xuất.

Vào ngày 27/3, Netflix cũng sẽ phát hành phim tài liệu BTS: The Return, ghi lại quá trình thực hiện album ARIRANG. Vào tháng 7/2025, cả 7 thành viên đã dành ra 2 tháng ở Los Angeles (Mỹ) để tập trung sáng tác cho album ARIRANG. Bên cạnh những khoảnh khắc làm việc nghiêm túc trong phòng thu, bộ phim hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những lát cắt đời thường gần gũi, cùng những trải lòng chân thành khi BTS cùng nhau sống dưới một mái nhà.