Nối gót Na Tra, Đêm hội Weibo 2025 cho "debut" Labubu, cùng Quan Hiểu Đồng gây sốt

HHTO - Lần đầu "chào sân" tại Đêm hội Weibo, Labubu nhanh chóng ghi điểm với ngoại hình dễ thương từ thảm đỏ đến sân khấu sự kiện. Đặc biệt, màn tương tác đáng yêu giữa Labubu và Quan Hiểu Đồng khiến khán giả thích thú, trở thành một trong những khoảnh khắc được nhiều người bàn tán trong suốt đêm hội.

Tối 5/2, Đêm hội Weibo 2025 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn. Năm ngoái, ban tổ chức "mời" Na Tra - Ngao Bính đến "quậy" thì năm nay, Labubu - "ngôi sao có số má" năm qua góp mặt.

Với tạo hình khác lạ và cách tiếp cận qua mô hình blind box (hộp bí ẩn), Labubu nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ. Nhân vật này càng được nhắc đến nhiều khi xuất hiện cùng các ngôi sao quốc tế như Lisa (BLACKPINK), Rihanna hay Kim Kardashian, dần vượt ra khỏi khuôn khổ một món đồ chơi để trở thành một biểu tượng mới được quan tâm.

Tại sự kiện, đơn vị phát triển Labubu mang đến 3 phiên bản đại diện cho những nhân vật được yêu thích nhất. Đặc biệt, Labubu còn được xướng tên ở hạng mục IP nổi tiếng nhất năm, trở thành cái tên nổi bật khi xuất hiện trong danh sách vinh danh bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Giải thưởng này được xem là sự ghi nhận cho sức ảnh hưởng rõ nét của Labubu trên mạng xã hội cũng như trong đời sống giới trẻ.

Trong vai trò người trao giải, Quan Hiểu Đồng và Labubu đã có màn chụp ảnh "xuyên không gian" ngay trên sân khấu. Ở phần giao lưu, cả hai đáng yêu khi cùng tạo dáng theo hướng dẫn với màn "so chiều dài chân" đầy hài hước, khiến khán giả bật cười. Biểu cảm dễ thương của Quan Hiểu Đồng và Labubu nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, trở thành một trong những khoảnh khắc viral nhất sự kiện.

Quan Hiểu Đồng gặp sự cốt gót giày lọt khe sàn, cô nhanh chóng khắc phục trong sự lúng túng dễ thương của Labubu trên sân khấu.

Sau sân khấu, bộ tứ vẫn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Hậu trường còn bắt được khoảnh khắc Lưu Vũ nhất quyết không tin vào "tuyến tình cảm" định sẵn của Labubu (nâu), Tycoco (đầu lâu), Mokoko (hồng), mặc cho bộ ba ra sức giải thích. Labubu và Tycoco là một cặp đã được nhà sản xuất xác nhận.