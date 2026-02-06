Single's Inferno 5: Loạt người chơi vụt sáng, Mina Choi có nguy cơ "trắng tay"

HHTO - Trong tập mới nhất của Single's Inferno 5, cặp đôi "học bá" Sung Hun - Hee Sun tỏa sáng, Hyun Woo, Hyun Jae ghi điểm trên Đảo Thiên Đường. Sự "vụt sáng" của những nhân tố tưởng chừng "lép vế" khiến vị thế của Mina Sue lung lay. Nàng hậu bật khóc, từ người chơi đào hoa nhất show lại có nguy cơ "trắng tay" ở D-DAY.

Ở tuần phát sóng thứ 3, danh tính những thí sinh kém may mắn cuối cùng cũng được tiết lộ.

Hyun Jae sinh năm 1999, là nhân viên công ty IT. Hyun Woo (28 tuổi) từng có thời gian dài là vận động viên bóng ném chuyên nghiệp. Anh rẽ hướng thành huấn luyện viên vì chấn thương. Lee Sung Hun/Samuel Lee là nhà giao dịch định lượng.

Park Hee Sun là mỹ nhân cuối cùng đặt chân lên Đảo Thiên Đường. Sao nữ sinh năm 2003 hiện đang thực tập tại vị trí quản lý quan hệ khách hàng cho một hãng mỹ phẩm toàn cầu.

Ngay trước D-DAY (ngày quyết định), tuyến tình cảm giữa các người chơi diễn biến phức tạp do tác động từ các buổi hẹn Đảo Thiên Đường.

Hee Sun, Sung Hun là những nhân tố mờ nhạt, bị chê nhàm chán trong những tuần trước. Hee Sun bất ngờ chọn Sung Hun lên Đảo Thiên Đường trong lần thứ 2, tạo ra bước ngoặt đáng chú ý.

Cả hai được gọi là cặp đôi học bá khi theo học các trường top quốc tế, giao tiếp tiếng Anh tự nhiên. Phản ứng hóa học giữa hai du học sinh Mỹ được nhận xét "bùng nổ theo cách không ngờ tới", đầy hứa hẹn. Khán giả tưởng Hee Sun đã "chốt kèo" Lim Su Been. Tuy nhiên, sự nhập cuộc của Sung Hun khiến lựa chọn ghép đôi cuối cùng của Hee Sun trở nên khó đoán.

Cũng trong tập này, Mina Sue có buổi hẹn thất bại cùng Seung Il. "Hồng hài nhi" mất hết hứng thú vì diễn biến tâm lý khó hiểu của nàng hậu.

Trở về Đảo Địa Ngục, nam người mẫu tập trung tình cảm dành cho Min Gee. Min Gee từ đầu show hẹn hò đều chỉ thương nhớ mình Seung Il. Sau khi về nhất thử thách thể lực, cô bất ngờ chọn Su Been cùng đi Đảo Thiên Đường.

Tại đây, tình cảm của nữ vận động viên với Seung Il có phần lung lay. Min Gee cho biết rất tận hưởng khoảnh khắc hẹn hò Su Been - người có nhiều điểm chung với cô từ nghề nghiệp tới quan điểm yêu đương.

Lim Su Been được cho là chuyển hướng tình cảm sang phía Hee Sun sau buổi hẹn hò ngọt ngào đầu tiên trên Đảo Thiên Đường. Mina Sue sau đó tìm tới Su Been, đối thoại thẳng thắn để chấm dứt quan hệ "mập mờ".

Mina Sue bật khóc lần thứ 2 tại Đảo Địa Ngục.

Sung Hun từng bị coi là "lốp trưởng" của Mina Sue suốt thời gian qua cũng có dấu hiệu rung động khi tiếp xúc với Hee Sun.

Theo đó, dàn bình luận viên lo ngại rằng người chơi đào hoa nhất show Mina Sue sẽ "trắng tay" ở tập cuối do tất cả các "mối" của cô gồm Seung Il, Su Been, Sung Hun đều đã "quay xe".

Go Eun vươn lên là mỹ nhân được săn đón nhất ở nửa sau show hẹn hò. Cô liên tiếp được Hyun Woo, I Geon mời đi Đảo Thiên Đường trong tập 8-9-10.

Qua đánh giá của netizen, Go Eun có phản ứng hóa học "rung động" nhất với catfish I Geon. Tình đầu" Sung Min dù chân thành nhưng khiến sao nữ thiếu cảm giác chinh phục, xao xuyến. Hyun Woo si tình nhưng có phần vụng về trong cách thể hiện khiến nàng hậu "ngợp".

Joo Young lần lượt đi hẹn hò Hyun Jae và Jae Jin trong 3 tập mới nhất. Cả hai sao nam đều ghi điểm nhờ thái độ chân thành, cuốn hút. Người xem trông đợi xem NTK thủ công sẽ "chốt đơn" mỹ nam nào ở tập cuối.