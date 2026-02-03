Single's Inferno 5: Quá khứ của "bản sao" Karina aespa hút 1 triệu tương tác

HHTO - Sao nữ hút fan khủng nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5 gọi tên Kim Min Gee/Min Ji. Hình ảnh trong quá khứ của "Karina làng điền kinh" theo đó trở thành đề tài hút 1 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Kim Min Ji/Min Gee là ngôi sao nổi tiếng từ trước khi ghi danh Single's Inferno 5. Người chơi sinh năm 1996 có thành tích ấn tượng trong sự nghiệp điền kinh, được giới chuyên môn đánh giá cao. Cộng thêm ngoại hình nổi bật, có nhiều nét tương đồng với Karina aespa, Kim Min Ji được mời tham gia nhiều show tạp kỹ như Knowing Bros, Survival King: Tribe Wars, Goalies...

Tại Single's Inferno 5, Min Gee/Min Ji giới thiệu khía cạnh mới mẻ của bản thân tới công chúng. Nữ vận động viên ghi điểm tuyệt đối với khán giả nhờ lối chơi trực diện cùng tính cách bộc trực.

Phản ứng hóa học giữa "chị đại" Min Gee và "hồng hài nhi" Seung Il khiến người xem thích thú. Nữ vận động viên được khen ngợi nhiều nhờ cách thể hiện tình cảm mạnh mẽ cũng như cách giao tiếp cởi mở, tôn trọng đối phương. 48 giờ sau tuần phát sóng thứ 2, Kim Min Gee vươn lên trở thành người chơi có mức tăng trưởng follow Instagram nổi bật nhất dàn cast.

Min Ji giữ vững phong độ là người chơi nổi tiếng nhất mùa giải, hiện có 924K followers Instagram (tính đến hết ngày 1/2).

Mức độ nổi tiếng "khủng" khiến thông tin đời tư của Kim Min Gee trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Các phân đoạn thi đấu thể lực với người nổi tiếng, khoe tài lẻ của mỹ nhân 9X viral trở lại. Trong đó, hình ảnh quá khứ của Min Gee gây bất ngờ, hút hàng triệu lượt truy cập trên Threads và TikTok.

So sánh với giao diện hiện tại, netizen phỏng đoán nữ vận động viên đã can thiệp "dao kéo" ở nhiều bộ phận như xương hàm, mũi và mí mắt để sở hữu vẻ ngoài sắc sảo như "bản sao" Karina aespa.

Ngược lại, một bộ phận cư dân mạng bênh vực rằng Kim Min Gee thăng hạng nhan sắc chủ yếu nhờ vào việc niềng răng, dậy thì và phong cách trang điểm chứ không phải "đập đi xây lại" hoàn toàn.

Nhiều ý kiến cũng nói rằng đối với đặc thù công việc của một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, việc phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm chất làm đầy (filler) thường bị hạn chế. Nguyên nhân là do các hoạt động tập luyện cường độ cao, va chạm mạnh và bài tiết mồ hôi liên tục có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của các thủ thuật này, gây xê dịch, biến dạng.

