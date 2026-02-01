Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Hai nàng Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo được chọn là "nàng thơ" cho BST áo dài Tết của NTK Lê Ngọc Lâm. BST áo dài có tên "Hào Môn" với các thiết kế cách điệu mềm mại, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng cho các cô gái trong dịp Tết đến Xuân về.

Loạt áo dài của NTK Lê Ngọc Lâm năm nào cũng được rất nhiều Hoa - Á hậu Việt yêu thích. Không ít thiết kế của Lê Ngọc Lâm đã trở thành mẫu áo dài được yêu thích nhất dịp Tết Nguyên đán hằng năm, được hàng chục người đẹp chọn mặc.

﻿﻿﻿phuong-anh2.jpg﻿
﻿phuong-anh3.jpg﻿﻿
ngoc-thao5.jpg
ngoc-thao4.jpg﻿

Bộ sưu tập áo dài Hào Môn năm nay là bản giao hưởng tinh tế giữa di sản văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thời trang hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa, uyển chuyển của người phụ nữ Á Đông trong tà áo dài truyền thống.

phuong-anh8.jpg
phuong-anh6.jpg
phuong-anh5.jpg
phuong-anh.jpg

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một tác phẩm nghệ thuật, được chế tác tỉ mỉ từ những chất liệu cao cấp như lụa mềm mại, organza óng ánh, gấm thêu chỉ vàng và ren, tạo nên chiều sâu thẩm mỹ đầy mê hoặc.

Sắc màu của Hào Môn lấy cảm hứng từ bảng màu quý tộc, từ kem ngà thanh lịch, hồng phấn dịu dàng, vàng ánh kim sang trọng đến đỏ tươi quyền lực, những gam màu không chỉ tôn lên làn da mà còn thể hiện đẳng cấp và phong thái của người mặc.

﻿ngoc-thao2.jpg
ngoc-thao1.jpg﻿
ngoc-thao3.jpg
ngoc-thao.jpg

Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa áo dài cổ điển và các chi tiết đương đại: Tay áo chuông xếp tầng bay bổng, vai ngang gợi cảm, cổ yếm đính kết tinh xảo, hay những lớp voan phủ ngoài mỏng manh tạo hiệu ứng xuyên thấu đầy quyến rũ kết hợp cùng đính kết ngọc trai, pha lê và cườm ánh kim.

phuong-anh7.jpg
phuong-anh1.jpg

Đặc biệt, bộ sưu tập còn giới thiệu những thiết kế áo dài cách tân với phần váy xòe tạo khối, tà áo xẻ cao phối chân váy quần ống rộng thanh thoát, hoàn hảo cho những sự kiện cuối năm, tiệc gala hay các dịp quan trọng đòi hỏi sự xuất hiện ấn tượng.

ngoc-thao9.jpg
﻿ngoc-thao7.jpg
ngoc-thao8.jpg

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo là hai "nàng thơ" quen thuộc của NTK Lê Ngọc Lâm mỗi dịp Tết đến, hai nàng hậu luôn truyền tải xuất sắc dụng ý của NTK trong bộ ảnh áo dài.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Á hậu Phương Anh #Á hậu Ngọc Thảo #áo dài #Tết Nguyên đán #Lê Ngọc Lâm #Hào Môn #thời trang Việt #Xuân 2026 #Hoa hậu Việt Nam

