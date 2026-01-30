Hồ Ngọc Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, Châu Bùi hội ngộ tại sự kiện thời trang xa xỉ

HHTO - Mới đây, thương hiệu thời trang Gucci đã tổ chức buổi công chiếu đặc biệt bộ phim ngắn mang tên "The Tiger". Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám: Hồ Ngọc Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Châu Bùi, HURRYKNG, Song Luân, Liên Bỉnh Phát, Hứa Vỹ Văn, Bùi Lan Hương...

Xuất hiện trong thiết kế đầm suông, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoe thần thái quyền lực.

Diễn viên Thúy Ngân bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với cách Gucci kết nối thời trang và tính cách con người.

Ninh Dương Lan Ngọc gây bất ngờ với phong cách quý cô cổ điển. Nữ diễn viên diện áo khoác đỏ rực rỡ, kết hợp cùng kính mát và khăn trùm đầu đặc trưng.

Fashionista Châu Bùi giữ vững phong độ với visual "10 phân vẹn 10".

Nữ ca sĩ Bùi Lan Hương.

Không hề kém cạnh, dàn nam thần V-Biz cũng mang đến những màu sắc riêng biệt.

Liên Bỉnh Phát khoe vẻ nam tính đậm chất điện ảnh. HURRYKNG mang đến vibe thời trang trẻ trung.

Hứa Vĩ Văn và Song Luân lịch lãm tại sự kiện.

Dàn sao Việt hội ngộ tại sự kiện của thương hiệu Gucci.