Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Họa tiết hoang dã nên phối với màu sắc nào để tạo ra bộ trang phục nổi bật?

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Họa tiết hoang dã như da báo, da rắn, ngựa vằn thường được phối với các món đồ màu đen, hoặc đậm màu để làm nổi bật các chi tiết. Nhưng thế giới thời trang luôn yêu thích sự tự do sáng tạo và phá cách, nên những thử nghiệm mix & match cùng màu sắc mới lạ sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài nổi bật, đầy lôi cuốn!

Màu đỏ thẫm và họa tiết ngựa vằn

11.png

Màu đỏ thẫm vẫn đang là xu hướng nổi bật và được các tín đồ thời trang khắp thế giới ưa chuộng. Để làm cho sắc màu vốn đã rực rỡ này thêm phần ấn tượng, hãy phối hợp nó với họa tiết sọc ngựa vằn trắng đen. Sự tương phản của chúng chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ nhưng hài lòng, họa tiết ngựa vằn tạo hiệu ứng thị giác, càng được tôn lên bởi sự táo bạo và thu hút của màu đỏ.

be85af6dd75721862ed98df6bd20cd5c.jpg

Màu kaki và họa tiết da rắn

Áo khoác trench coat vải kaki là một trong những item quen thuộc của các nàng sành điệu. Để làm mới chúng, hãy nghĩ đến một chiếc thắt lưng họa tiết da rắn táo bạo và nổi bật.

12.png

Hoặc có thể lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 70, phối giày bốt cao gót da rắn với sơ mi dài kaki, thêm vài món phụ kiện đậm chất retro.

e5cb1438acd4dff7f23ba6b0bc7bdbcf.jpg

Nếu muốn trông hiện đại hơn, áo khoác blazer hai hàng nút phối cùng váy xếp ly và bốt da rắn cao đến đầu gối sẽ là gợi ý hoàn hảo.

Màu denim và họa tiết da báo

2.png

Da báo có lẽ là phổ thông nhất và dễ áp dụng thời trang nhất trong các loại họa tiết hoang dã. Vì vậy, để trang phục của bạn sáng tạo hơn và không quá dễ đoán, hãy thử kết hợp họa tiết da báo một cách bất ngờ, ngẫu hứng.

brown-jacket-with-leopard-print-in-denim-fabric.jpg

Ví dụ như phối cùng denim chẳng hạn, bạn sẽ cảm nhận được một làn gió mới thổi qua bộ trang phục của mình.

3.png

Set đồ sẽ không quá ấn tượng và nổi bật, nhưng lại hòa hợp nhịp nhàng và cực kì tiết chế, có thể cùng bạn đi bất cứ môi trường nào, từ vui chơi tới nghiêm túc.

Ái Phương
#Phối đồ họa tiết hoang dã #Màu sắc nổi bật trong thời trang #Mix & match họa tiết và màu sắc #Phong cách retro và hiện đại #Sáng tạo trang phục với họa tiết da báo #da rắn #ngựa vằn #Xu hướng thời trang Tết và lễ hội #Phụ kiện và giày dép theo phong cách thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục