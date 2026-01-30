Họa tiết hoang dã nên phối với màu sắc nào để tạo ra bộ trang phục nổi bật?

HHTO - Họa tiết hoang dã như da báo, da rắn, ngựa vằn thường được phối với các món đồ màu đen, hoặc đậm màu để làm nổi bật các chi tiết. Nhưng thế giới thời trang luôn yêu thích sự tự do sáng tạo và phá cách, nên những thử nghiệm mix & match cùng màu sắc mới lạ sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài nổi bật, đầy lôi cuốn!

Màu đỏ thẫm và họa tiết ngựa vằn

Màu đỏ thẫm vẫn đang là xu hướng nổi bật và được các tín đồ thời trang khắp thế giới ưa chuộng. Để làm cho sắc màu vốn đã rực rỡ này thêm phần ấn tượng, hãy phối hợp nó với họa tiết sọc ngựa vằn trắng đen. Sự tương phản của chúng chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ nhưng hài lòng, họa tiết ngựa vằn tạo hiệu ứng thị giác, càng được tôn lên bởi sự táo bạo và thu hút của màu đỏ.

Màu kaki và họa tiết da rắn

Áo khoác trench coat vải kaki là một trong những item quen thuộc của các nàng sành điệu. Để làm mới chúng, hãy nghĩ đến một chiếc thắt lưng họa tiết da rắn táo bạo và nổi bật.

Hoặc có thể lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 70, phối giày bốt cao gót da rắn với sơ mi dài kaki, thêm vài món phụ kiện đậm chất retro.

Nếu muốn trông hiện đại hơn, áo khoác blazer hai hàng nút phối cùng váy xếp ly và bốt da rắn cao đến đầu gối sẽ là gợi ý hoàn hảo.

Màu denim và họa tiết da báo

Da báo có lẽ là phổ thông nhất và dễ áp dụng thời trang nhất trong các loại họa tiết hoang dã. Vì vậy, để trang phục của bạn sáng tạo hơn và không quá dễ đoán, hãy thử kết hợp họa tiết da báo một cách bất ngờ, ngẫu hứng.

Ví dụ như phối cùng denim chẳng hạn, bạn sẽ cảm nhận được một làn gió mới thổi qua bộ trang phục của mình.

Set đồ sẽ không quá ấn tượng và nổi bật, nhưng lại hòa hợp nhịp nhàng và cực kì tiết chế, có thể cùng bạn đi bất cứ môi trường nào, từ vui chơi tới nghiêm túc.