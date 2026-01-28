Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm Miss Cosmo 2025 Yolina "Ngọc Na" xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đăng quang Miss Cosmo 2025, người đẹp Yolina Lindquist hòa nhập rất nhanh cùng văn hóa Việt. Tại rất nhiều sự kiện gần đây, nàng hậu lựa chọn áo dài, rất thích thú khi được gọi bằng cái tên Ngọc Na.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist đến từ Mỹ là nàng hậu nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt. Trong chuỗi hành trình tham gia các sự kiện kể từ sau khi đăng quang, Hoa hậu Yolina và Á hậu Chelsea rất chăm chỉ diện áo dài, thể hiện sự tôn trọng với văn hoá truyền thống Việt Nam.

yolina.jpg
﻿yolina11.jpg
yolina12.jpg

Tại sự kiện lễ trao giải Tinh Hoa Việt mới đây, Hoa hậu Yolina, được đặt tên tiếng Việt là Ngọc Na, diện một thiết kế áo dài hoành tráng, gam màu tối, mang đến hình ảnh sang trọng và huyền bí.

yolina10.jpg
yolina9.jpg

Hình ảnh Hoa hậu Yolina mặc áo dài đã trở nên quen thuộc với fan sắc đẹp Việt, cô ngày càng thể hiện bản thân tốt hơn để phù hợp với trang phục này. Trong đêm thi trình diễn Trang phục Áo dài của Miss Cosmo 2025, Yolina từng đã có màn thể hiện xuất sắc.

yolina14.jpg
yolina13.jpg

Top 2 Miss Cosmo 2025 diện áo dài trong hành trình media tour.

﻿yolina7.jpg
yolina8.jpg
﻿yolina5.jpg
yolina6.jpg

Hoa hậu "Ngọc Na" nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Người đẹp sở hữu học thức cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

yolina3.jpg
yolina2.jpg
﻿yolina1.jpg
yolina.jpg

Yolina sở hữu thành tích học tập ấn tượng với 4 bằng cử nhân ở tuổi 22, Yolina còn được biết đến rộng rãi nhờ nền tảng cộng đồng mang tên Courage Over Cancer, hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Thông qua Courage Over Cancer, Yolina mong muốn hợp tác cùng tổ chức Miss Cosmo để mở rộng tầm ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu ung thư và lan tỏa tinh thần dũng cảm tới cộng đồng. Với cô, chiếc vương miện không chỉ là biểu tượng của danh hiệu, mà còn là trách nhiệm dẫn dắt bằng trái tim, sự tử tế và hành động thiết thực.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Miss Cosmo #Yolina Lindquist #Ngọc Na #áo dài #Hoa hậu #văn hoá Việt Nam #đại diện Mỹ

