Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Dàn "Em Xinh" đổ bộ Làn Sóng Xanh 2025, tạo nên "bữa tiệc thời trang" mãn nhãn

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay có sự góp mặt đông đảo của dàn Em xinh "Say Hi". Các nữ nghệ sĩ xuất hiện với phong cách thời trang riêng biệt, vô cùng cá tính, mang đến một "bữa tiệc thời trang" mãn nhãn cho khán giả yêu nghệ thuật.

Tối ngày 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 đã diễn ra với sự quy tụ đông đảo dàn sao Việt. Bên cạnh những ngôi sao đình đám như Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, nữ diễn viên Hạ Anh (Mưa Đỏ), Thúy Ngân, ca sĩ Chi Pu, SOOBIN Hoàng Sơn... còn có loạt nghệ sĩ trẻ bước ra từ chương trình âm nhạc Em Xinh "Say Hi".

﻿phuong-my-chi.jpg
phuong-my-chi1.jpg

Phương Mỹ Chi lộng lẫy trong thiết kế màu vàng lấp lánh.

﻿juky-san.jpg
lyhan-maiquinn.jpg

Trong khi "Em Xinh" Juky San diện set đồ trẻ trung, đúng chuẩn gen Z (trái), thì Lyhan và Maiquinn (phải) vô cùng cá tính trong set đồ vừa quyến rũ, vừa có phần nổi loạn.

﻿anh-sang-aza.jpg
dao-tu.jpg

Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J xinh đẹp cá tính.

muoi.jpg
lamoon.jpg

Muội và Lamoon mang đến những set đồ đậm chất thời trang.

﻿khanh-linh.jpg
khanh-linh1.jpg

Ca sĩ Phùng Khánh Linh xinh đẹp, nhận nhiều đề cử dịp cuối năm.

hoang-duyen.jpg
hoang-duyen1.jpg

Ca sĩ Hoàng Duyên diện set đồ khiến khán giả liên tưởng tới các thành viên BLACKPINK.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Làn Sóng Xanh #Em Xinh Say Hi #thời trang #nghệ sĩ trẻ #Juky San #ca sĩ #thảm đỏ

