Hoa hậu Thanh Thủy và Hà Trúc Linh đọ sắc trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025

HHTO - Tối ngày 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 đã diễn ra với sự quy tụ đông đảo dàn sao Việt đình đám. Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cũng có mặt tại sự kiện. Hai nàng hậu với hai phong cách khác biệt, nổi bật trên thảm đỏ... cùng các nữ nghệ sĩ Hạ Anh (Mưa Đỏ), Chi Pu, Thuý Ngân...