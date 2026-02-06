Đường Cung Kỳ Án khởi đầu với cú twist đau lòng, Bạch Lộc được đẩy thuyền với nữ phụ

HHTO - "Đường Cung Kỳ Án" vừa chiếu đài truyền hình vừa chiếu mạng với lượng quảng cáo lập kỷ lục ở những tập đầu tiên - đủ thấy bộ phim này được đầu tư và kỳ vọng cao ra sao. Nội dung khởi đầu tốt, nhưng điểm trừ vẫn có.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Đường Cung Kỳ Án mở màn với cuộc "bắt trọn ổ" trộm mộ để minh hôn của Lý Bội Nghi (Bạch Lộc), dẫn đến tình tiết thập ngũ công chúa Uyển Thuận hòa thân, bước vào vụ án đầu tiên - "Vụ Nữ có sao lạ".

Ngay từ tập đầu tiên, khán giả dễ dàng nắm bắt được tính cách, mối quan hệ của nhân vật chính. Huyện chúa Lý Bội Nghi (Bạch Lộc) bản lĩnh, văn võ song toàn nhưng sẵn sàng đặt cược tính mạng vào đồng đội khi tra án. Nàng nhất mực không tin cha hóa điên giết cả nhà rồi tự sát, lần tìm từng manh mối từ Nội Yết Cục để lật lại án xưa. Thái sử thừa Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) tài trí, cẩn trọng, công tư phân minh.

Chàng nghi ngờ Bội Nghi đã nhớ ra hoặc chưa từng quên đêm kinh hoàng 15 năm trước, muốn ngăn chặn việc cô tiếp tục điều tra. Trong khi đó, một thoáng hồi ức về cậu bé nắm tay cô chạy trốn cho thấy Bội Nghi vẫn có những kí ức nhất định, đủ để cô có căn cứ tin vào phán đoán của mình. Tình tiết này cũng tạo sợi dây liên kết mỏng nhưng bền lâu của cặp đôi chính, dấu hiệu đầu tiên về chớm tơ tình trong lòng nhau.

Bối cảnh thời Đường hoành tráng, tạo hình dàn diễn viên chính - phụ mãn nhãn. 4 tập đầu của Đường Cung Kỳ Án triển khai ổn, nhịp độ vừa phải, mạch liên kết, chuyển nhịp mượt mà. Dễ thấy qua chi tiết Tiêu Hoài Cẩn từng không muốn dính líu đến Nội Yết Cục và Lý Bội Nghi. Nhưng cùng được giao trọng trách điều tra chân tướng, từ mỗi người một hướng, cả hai vô tình đi đến điểm mấu chốt cùng thời điểm, theo cách tự nhiên nhất mà đồng hành cùng nhau.

Án mạng liên hoàn nhưng không bị nặng nề, không làm quá man rợ. Thủ thuật gây án đơn giản, suy đoán được diễn giải đầy đủ giúp nội dung dễ xem. Điểm nhấn ở vụ án đầu tiên rơi vào cú twist trong tập 3. "Trùm cuối" chính là nạn nhân đầu tiên - Uyển Thuận. Vụ cháy chỉ là kế hoạch giả chết của công chúa để trốn khỏi lệnh hòa thân, tìm nơi yên bình ẩn mình với người yêu.

Nhưng khi Uyển Thuận đến nơi hẹn thì người cô gặp lại là Thôi cửu nương. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Ninh, phải lòng và kế hoạch giả chết chạy trốn đều là cái bẫy lớn ả ta thúc đẩy để trả thù chỉ vì công chúa 2 lần khiến nàng ta mất mặt. Sự phẫn nộ làm lu mờ ý chí, Uyển Thuận đâm chết Thôi cửu nương, tiếp đó là kế hoạch tiễn 4 kẻ tiếp tay còn lại xuống địa ngục.

Đoạn kết của "Vụ Nữ có sao lạ" đủ ấn tượng và có dư địa tạo thảo luận. Uyển Thuận là công chúa có mẹ ruột thấp hèn, khao khát được Hoàng thượng công nhận, yêu thương. Bị chèn ép, bỏ bê đến mức là công chúa phải thêu khăn tay để bán cũng không oán thán, bản chất của nàng vốn thiện lương. Nàng rõ ràng hiểu và biết Bội Nghi sẽ giúp mình chạy trốn, nhưng không làm vậy - quay về với tâm tính là công chúa nhìn thấu đại cục, không làm hại người vô tội.

Hoàng thượng dùng một thánh chỉ đổ hết tội cho Lâm Ninh để bảo vệ danh dự hoàng thất và quý tộc. Nhưng sự tha thứ, ngọt ngào của ông không nằm ở tư cách một người cha mà ở cương vị bậc quân vương cần giữ quan hệ giao hảo của 2 nước. Uyển Thuận vẫn phải đi hòa thân. Nàng dâng điệu múa, nhắc lại 3 lần duy nhất gặp mặt cha trong đời rồi nhảy lầu tự vẫn. Cuối cùng, sự phản kháng bi thương của nàng chỉ đổi lại một công chúa khác thay thế đi hòa thân - vẫn là kết cục bi ai.

Tình tiết này hay ở chỗ cho thấy những kẻ bị giết đáng hận nhưng hung thủ không được phép vì xuất thân mà sống an lành. Lý Bội Nghi đã đoán ra Uyển Thuận giả chết từ hiện trường Thôi cửu nương qua đời, cố giấu mọi người và sẵn sàng giúp công chúa bỏ trốn. Đây là xây dựng tốt, cho thấy nữ chính không phải người hoàn hảo - tài trí, kiên cường nhưng khi vướng vào tình cảm, thân thích sẽ chọn con tim, khó công tư rạch ròi. Tiêu Hoài Cẩn bề ngoài nguyên tắc nhưng cũng bao che cho Bội Nghi vụ đưa mật tấu. Thiết lập 2 nhân vật chính đều ở hữu tiền đề để đến những chặng cuối, khán giả có thể thấy được phát triển rõ ràng.

Vương Tinh Việt làm tốt như mọi khi. Cũng là sắc bén phá án nhưng Tiêu Hoài Cẩn có sự mềm mại, nhẹ nhàng của quan văn chưa từng rèn võ nghệ, khác hoàn toàn với sự ngông cuồng, rắn rỏi của Tiêu Bắc Minh (Định Phong Ba). Bạch Lộc hợp với hình tượng nữ quan văn võ song toàn. Các động tác võ thuật ổn, diễn ổn. Nhưng điểm trừ nằm ở cách diễn hao hao qua các vai gần đây của cô, dẫn đến chưa có sự đột phá. Nhận xét về đài từ của cô được khán giả chia làm 2 thái cực: Một bên khen cứng cỏi, một bên chê quá gồng.

Bù lại, "phản ứng hóa học" của cô với các diễn viên đang gây sốt. Bạch Lộc - Vương Tinh Việt đã có 4 lần chung dự án nên các cảnh chung ở khởi đầu dễ chịu. Nữ diễn viên được khen có "thể chất Alpha" làm fan muốn "đẩy thuyền" Bội Nghi với nguyên dàn nữ phụ, nhất là sau một loạt cảnh vỗ về, an ủi công chúa Uyển Thuận (Trương Duy Na).

Nhìn chung, Đường Cung Kỳ Án có khởi đầu quá tốt ở cả mặt thương mại, số liệu truyền thông, hiệu ứng khán giả. Cuối tập 4 bước vào vụ án thứ 2 "Hoa trên tường" được kỳ vọng hấp dẫn không kém vụ đầu tiên. Đường Cung Kỳ Án sẽ dẫn khán giả đi qua 7 vụ án, từng bước lật mở những góc tối chốn cung cấm cùng bí mật quá khứ mà Bội Nghi - Hoài Cẩn chưa biết.