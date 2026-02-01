Loving Karma: Khi trẻ em được yêu thương đúng cách, cuộc đời sẽ "sang trang"

Giữa thị trường phim nhộn nhịp đủ loại thể loại, dòng phim tài liệu vẫn có một chỗ đứng vững trong lòng khán giả bởi yếu tố "nói lên sự thật" về câu chuyện, nhân vật, sự việc. Loving Karma (tạm dịch: Gieo mầm Yêu thương) - tác phẩm tiếp nối của Tashi And The Monk (2014), dự án đoạt giải Emmy cùng hơn 25 giải thưởng quốc tế - vừa có buổi công chiếu đặc biệt đã nhận được phản hồi tích cực.

Nếu tác phẩm ra mắt cách đây 12 năm giới thiệu đến thế giới cộng đồng Jhamtse Gatsal (Khu vườn của Tình thương và Lòng trắc ẩn) giữa dãy Himalaya, thì Loving Karma là lời hồi đáp cho nỗi trăn trở của khán giả: "Cô bé Tashi giờ ra sao?".

Loving Karma mở rộng dòng thời gian suốt 12 năm, theo chân hành trình trưởng thành của Tashi Drolma tại cộng đồng Jhamtse Gatsal (Ấn Độ). Ở đó, Tashi từ một cô bé 5 tuổi mang nhiều tổn thương, "khó trị" và ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân đã có bước nhảy vọt thành một người mạnh mẽ, tràn đầy hy vọng khi sống dưới mái nhà Jhamtse Gatsal, được người thầy - cựu tu sĩ Lobsang Phuntsok hết lòng nuôi dưỡng, yêu thương vô điều kiện.

Sau hơn một thập kỷ, Tashi Drolma giờ đây là một thiếu nữ, đã tìm được cho mình ước mơ, có môn thể thao yêu thích, và hơn cả là được lớn lên trong vòng tay yêu thương, tử tế của cộng đồng. Tashi cũng bắt đầu một hành trình mới, trong vai một người chị thực hiện sứ mệnh "gieo yêu thương", chăm sóc hai thành viên mới nhất của cộng đồng, là hai cậu bé hiếu động và nghịch ngợm như hiện thân của cô ngày nhỏ.

Ngoài ra, Loving Karma đã "gói trọn" câu chuyện gốc qua lăng kính của đạo diễn Johnny Burke và Andrew Hinton với hình ảnh ngôi trường nhỏ ở vùng núi hẻo lánh trên dãy Himalaya, "chạm tim" với thước phim của 85 đứa bé rồi tăng dần lên 131 sau 12 năm. Đó là những số phận bị bỏ quên đã "neo" về với vòng tay của thầy Lobsang. Vượt lên nghịch cảnh, chúng được đón nhận, được yêu thương để rồi xếp lại những gai góc, ngỗ nghịch mà trở thành những con người tử tế, đùm bọc, dìu dắt nhau nên người.

Phần tiếp theo của phim đoạt giải Emmy Tashi And The Monk khắc họa thông điệp về sức mạnh của lòng từ bi trong việc chuyển hóa những nỗi đau, nghiệp quả của quá khứ thành tình yêu thương. Loving Karma không chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành, mà là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng trắc ẩn trong việc "chữa lành" những tổn thương thế hệ. Hành trình 12 năm lặng lẽ nhưng sâu sắc mở ra một góc nhìn rằng khi một đứa trẻ được yêu thương đúng cách, cuộc đời có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Khi giao lưu cùng khán giả, thầy Lobsang còn đúc kết những giá trị sâu sắc về việc giáo dục hướng đến một "ngôi trường hạnh phúc". Thầy cho rằng ngôi trường mà thầy đang xây dựng ít khi nói đến từ hạnh phúc mà để những đứa trẻ có thể nhận biết và đối diện được với cuộc sống.