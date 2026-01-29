Loạt game Việt ghi điểm với netizen quốc tế nhờ khắc họa yếu tố bản địa độc đáo

HHTO - Từ cơn sốt "Dear Ancestor" - "Thưa Gia Tiên" gần đây, có thể thấy game Việt đang ghi điểm với cộng đồng trong nước lẫn quốc tế ở chính yếu tố bản địa thú vị, độc đáo.

Từ quán phở ven đường, hồ sen bát ngát đến truyền thuyết đô thị, các nhà phát triển game Việt Nam đã biến bản sắc dân tộc thành "tinh hoa" khiến cộng đồng quốc tế mê mẩn.

Tiệm Phở Của Anh Hai

Một trong những hiện tượng gây bão năm 2025 chính là tựa game mang tên Tiệm Phở Của Anh Hai (Brother Hai's Pho Restaurant) do một sinh viên Việt Nam sáng tạo. Trong trò chơi, game thủ hóa thân thành Anh Hai, chủ quán phở nhỏ ở Hà Nội, nhưng thực chất là một "cảnh sát chìm" đang điều tra một vụ án bí ẩn, khó nhằn. Bên cạnh việc thu thập thông tin, người chơi còn được "học nghề" bán phở, trông quán, trải nghiệm không gian đậm chất phố phường Việt với xe máy, hàng xóm, tài xế công nghệ...

Chỉ sau vài tuần ra mắt, Tiệm Phở Của Anh Hai đã gây sốt từ Việt Nam sang nước ngoài. Một trong những yếu tố đặc sắc nhất của game là bối cảnh đậm chất Việt, tạo nên cảm giác lôi cuốn, khiến người chơi phải chơi đến cuối để khám phá đoạn kết.

Hoa

Hoa là sản phẩm game thuộc đề tài xếp hình, trí tuệ với phong cách thơ mộng do Skrollcat Studio của Việt Nam phát triển. Với đồ họa vẽ tay thủ công, game đưa người chơi theo chân tinh linh Hoa trở về vùng đất quê hương sau biến cố lớn, đồng thời khám phá thiên nhiên kỳ ảo qua các màn xếp hình dựa trên những hình ảnh đậm yếu tố thiên nhiên bản địa.

Hoa lồng ghép bản sắc qua hình ảnh đồng lau, sông nước, cây cỏ gần gũi cùng những câu chuyện đậm tính tâm linh, tạo cảm giác "chữa lành" nhưng cũng thú vị xuyên suốt. Tại lễ trao giải thường niên Webby, Hoa đạt 3 giải thưởng bao gồm Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Âm thanh/ Âm nhạc xuất sắc nhất và giải bình chọn dành cho mặt hình ảnh.

Bad Parenting

Không cần khắc họa yếu tố văn hóa sắc sảo, Bad Parenting vẫn là tựa game Việt gây bão quốc tế nhờ vào chủ đề độc đáo: đánh đòn. Dự án đến từ 2OO2 gây tò mò bởi đồ họa hoạt hình "nhiễu" những năm 90, nơi người chơi theo chân cậu bé Ron chứng kiến Ông Mặt Đỏ - một nhân vật hư cấu mà bố mẹ dùng dọa con xuất hiện ngoài đời thật và gây náo loạn cuộc sống.

Chủ đề phản ánh việc bị bố mẹ đánh đòn vốn là tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, nhưng đâu đó cũng là bi kịch khi phát triển thành bạo lực gia đình, từ đòn roi đến tổn thương tâm lý.

Tai Ương

Không kém phần rùng rợn còn có Tai Ương - The Scourge, game kinh dị góc nhìn thứ nhất do Rare Reversee và Beaztek đồng sáng tạo. Trong bối cảnh thập niên 90 với căn hộ cũ kỹ, người chơi đối mặt với hành trình giải đố và tìm hiểu bí ẩn cái chết của bé Huyên - em gái của nam chính Huy.

Game không chỉ gây chú ý bởi bối cảnh đậm chất Việt mà còn khai thác những vấn đề nhức nhối như mê tín, trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn gia đình... từ đó thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới game thủ trong nước và lan tỏa ra thị trường ngoại quốc.

Dear Ancestor - Thưa Gia Tiên

Lý do khiến Dear Ancestor - Thưa Gia Tiên gây sốt nằm ở chính sự gần gũi, thân thuộc với người Việt Nam qua văn hóa thờ cúng. Không phải là anh hùng cứu thế giới hay chiến binh dũng mãnh, trong game này người chơi có dịp hóa thân thành linh hồn tổ tiên, lặng lẽ quan sát cuộc sống con cháu từ góc nhìn phía sau bàn thờ.

Từ đó đúng như những gì mà phong tục thờ cúng thường đề cập, gia tiên lắng nghe tâm tư của con cháu, xem đứa con, đứa cháu nào của mình đang có cuộc sống bình yên hay chẳng may gặp sóng gió.



Về nội dung, Dear Ancestor biến góc nhìn người chơi thành tổ tiên dõi theo hành trình của dòng tộc qua các biến cố đời thường. Nhiệm vụ chính là quan sát cử chỉ, lối sống và mức độ hiếu thảo của hậu duệ, đưa ra những quyết định then chốt như có "ban phước" cho con cháu hay không, hay là chọn phớt lờ. Mỗi lựa chọn đều có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện, dẫn đến nhiều cái kết khác nhau.