Sao nữ Hoa ngữ gặp thử thách “kính chiếu yêu” ở Đêm hội Weibo, ai vượt qua?

HHTO - Rất nhiều sao nữ đình đám đi thảm đỏ Đêm hội Weibo như Quan Hiểu Đồng, Cổ Lực Na Trát, Lư Dục Hiểu, Trần Đô Linh, Tống Tổ Nhi… đã lộ nhan sắc thật dưới ảnh chưa qua chỉnh sửa. Ai là người vượt được thử thách này?

629271829-1198324685833438-5038911062121010127-n.jpg

Các ngôi sao luôn phải cần nhiều tuần chuẩn bị trước khi dự lễ trao giải nào đó, để đảm bảo xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo hoàn hảo nhất. Từ việc chăm sóc da, dưỡng tóc, chọn trang phục, thử layout trang điểm… đều cần cẩn thận hết sức có thể.

626009752-1198324992500074-2804886157406419430-n.jpg

Bởi khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc đứng dưới ánh đèn cực mạnh của sân khấu, trước hàng chục ống kính thì các nghệ sĩ không thể chủ động chọn góc mặt đẹp, căn chỉnh ánh sáng mà phải chấp nhận lộ nhan sắc thật. Vì thế, netizen mới nói vui rằng các sự kiện lớn hay lễ trao giải chính là “kính chiếu yêu”, là dịp để khán giả nhìn thấy các ngôi sao trong ảnh chưa qua chỉnh sửa.

626010872-1198324942500079-2902899028940983335-n.jpg

Thật bất ngờ là ở thảm đỏ Đêm hội Weibo năm nay, rất nhiều sao nữ đã vượt qua “kính chiếu yêu” một cách ngoạn mục. Dù bị đèn rọi thẳng từ trên xuống rất dễ lộ làn da kém mịn màng, rồi ống kính cam thường luôn chực chờ khui nhược điểm nhan sắc thì ai cũng giữ được phong độ.

lu-duc-hieu.jpg

Ngày nào còn bị chê về ngoại hình, Lư Dục Hiểu đã có màn thăng hạng cực ngoạn mục. Ngay cả ảnh chưa qua chỉnh sửa thì cô vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ.

tong-to-nhi.jpg
tran-do-linh.jpg

Trần Đô Linh và Tống Tổ Nhi đều có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn, thần thái tao nhã chuẩn mỹ nhân cổ trang.

chuong-nhuoc-nam.jpg

Dù nhiều sao nữ mặc đồ đen trong sự kiện này, Chương Nhược Nam vẫn có bộ váy ấn tượng nhất, gợi liên tưởng đến Thiên nga đen.

na-trat.jpg

Cổ Lực Na Trát vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, được khen xinh đẹp không khác gì ảnh tạp chí.

ly-lan-dich.jpg
quan-hieu-dong.jpg

Trong khi Lý Lan Địch dễ thương trong bộ váy hồng thì Quan Hiểu Đồng chững chạc trong mái tóc xoăn.

canh-diem.jpg
chau-da.jpg
ly-nhat-dong.jpg
tong-dat.jpg

Lý Nhất Đồng, Tống Dật, Châu Dã, Cảnh Điềm cũng được khen là 10 điểm không có nhưng với làn da trắng mịn, váy áo trang nhã.

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#đêm hội Weibo #sao Hoa ngữ #Tống Tổ Nhi #Lư Dục Hiểu #Dương Mịch #Cổ Lực Na Trát #Quan Hiểu Đồng

