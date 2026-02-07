Nghệ sĩ Việt trên mạng xã hội: Cần được bảo vệ nhưng cũng cần có trách nhiệm

Đầu năm 2026, những câu chuyện về nghệ sĩ và mạng xã hội tiếp tục trở thành đề tài gây tranh luận sôi nổi trong dư luận. Không chỉ trên sân khấu biểu diễn mà giờ đây trên không gian mạng, nghệ sĩ cũng cần phát huy đầy đủ cả quyền lợi lẫn nghĩa vụ của mình trước công chúng và người hâm mộ. Đặc biệt, tại buổi gặp gỡ thân mật giữa lãnh đạo TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp và văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa vào đầu tháng 2, chủ đề về mối quan hệ giữa nghệ sĩ - mạng xã hội đã được đề cập một cách thẳng thắn.

Phương Mỹ Chi nêu quan điểm về việc nghệ sĩ cần được bảo vệ trên không gian mạng. Ảnh: Tùng Trương

Tại buổi gặp gỡ này, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã bày tỏ quan điểm rằng nghệ sĩ cần được bảo vệ trên mạng xã hội để giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Nữ ca sĩ Gen Z chia sẻ những trải nghiệm cá nhân từng bị làm giả hình ảnh, bị gắn với nội dung tiêu cực, gây nên tổn thương tâm lý sâu sắc, tổn thất về doanh thu và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sáng tạo.

Phương Mỹ Chi từng đối mặt với nhiều luồng ý kiến sau màn trình diễn tại Làn Sóng Xanh 2025, phải đăng bài viết xin lỗi.

Không riêng Phương Mỹ Chi, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng là nạn nhân của các làn sóng công kích vô lý trên mạng xã hội. Ca sĩ Anh Tú (Voi Bản Đôn) từng đối mặt với làn sóng tranh cãi nặng nề trong thời gian qua, hoặc tương tự có những trường hợp của HIEUTHUHAI, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, MaiQuinn... hứng chịu những nội dung tranh cãi vô căn cứ, thiếu cơ sở về sự nghiệp lẫn đời tư trên không gian mạng. Những trường hợp này cho thấy nghệ sĩ cần được bảo vệ bởi cơ chế pháp lý chặt chẽ hơn nhằm chống lại tin giả, nạn "deepfake" (hành vi làm giả diện mạo bằng công nghệ) và các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự khác.

Nhiều nghệ sĩ trở thành đề tài tranh luận vô căn cứ trên mạng xã hội chỉ trong dịp đầu năm nay.

Tuy nhiên, bên cạnh việc có quyền được bảo vệ, nghệ sĩ cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi sử dụng không gian mạng. Kết nối gần gũi với khán giả là yếu tố cần thiết để duy trì sự ủng hộ và lan tỏa giá trị nghệ thuật, nhưng ranh giới rõ ràng phải được đặt ra để tránh những phát ngôn thiếu kiểm soát. Gần đây, ca sĩ Lệ Quyên là trường hợp "ồn ào" khi đáp trả bình luận của khán giả bằng ngôn từ gay gắt trên mạng, được đánh giá là chưa phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tương tự, ca sĩ Em Ellata cũng vướng vào lùm xùm với hàng loạt bài đăng xoay quanh việc dừng hoạt động nếu ca khúc mới không thành công, kèm theo những phản hồi với khán giả chưa chuẩn mực, dẫn đến làn sóng tranh luận trái chiếu.

Một số trường hợp nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội chưa thật sự tinh tế, gây nên "ồn ào".

Đây thực chất chỉ là những trường hợp nhỏ, nhưng đủ để thể hiện rằng nghệ sĩ cần tiết chế cảm xúc, giữ văn phong lịch sự và chuyên nghiệp dù là trên sân khấu, ngoài đời thật hay trên không gian mạng. Mỗi lời nói từ người nổi tiếng đều có thể lan tỏa rộng rãi và ảnh hưởng đến cộng đồng, dù cho đó là tích cực hay tiêu cực. Quyền và nghĩa vụ phải thật sự đi đôi thì mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả mới có thể bền vững, hướng đến sự tích cực, lành mạnh của môi trường mạng xã hội Việt Nam.