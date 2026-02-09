Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bốp Bọt Biển và bạn gái khoe nhẫn đôi dịp Valentine, nhận nhiều lời chúc phúc

Linh Lê
HHTO - Nhân dịp Valentine, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” trước hình ảnh đeo nhẫn đôi được TikToker Bốp Bọt Biển và bạn gái Khánh Vân chia sẻ. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay lời lẽ hoa mỹ, những khoảnh khắc giản dị nhưng tràn ngập niềm vui của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Trong hình ảnh mới được chia sẻ, cả hai cùng giơ tay khoe chiếc nhẫn với biểu cảm đáng yêu. Sự đồng điệu trong cách tạo dáng, ánh mắt và thần thái hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời nhắn như “xin vía yêu bền”, “xem mà muốn yêu lại từ đầu” hay “Valentine nhìn người ta mà thấy ấm áp ghê”.

631532946-1233544758870952-5280697139611018492-n.jpg

Không chỉ gây chú ý bởi sự ngọt ngào hiện tại, chuyện tình của Bốp Bọt Biển (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) và bạn gái Khánh Vân từng khiến nhiều người xúc động vì một dấu mốc đặc biệt trong quá khứ.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Bốp từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đức. Thời điểm đó, Khánh Vân đang sinh sống ở Việt Nam, song vẫn luôn trong trạng thái lo lắng, theo dõi từng thông tin và chờ đợi cho đến khi bạn trai tỉnh lại.

Dù ở hai quốc gia khác nhau, Khánh Vân vẫn là người âm thầm ở bên, cập nhật tình hình sức khỏe của Bốp và động viên tinh thần anh trong giai đoạn khó khăn. Chính sự kiên nhẫn, chân thành và đồng hành không điều kiện ấy đã khiến nhiều người thêm cảm phục và dành thiện cảm cho cặp đôi.

626768907-1364172179077111-4655995872390641779-n.jpg
627783916-1364172172410445-4425214947985638106-n.jpg
Hình ảnh mới của Bốp Bọt Biển và "cái chân mới" sau khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Giữa bối cảnh không ít câu chuyện tình cảm trên mạng xã hội nhanh chóng “sớm nở tối tàn”, mối quan hệ của Bốp và Khánh Vân được xem là một điểm sáng hiếm hoi. Không phô trương, không ồn ào, tình yêu của họ ghi dấu bằng sự thấu hiểu và sẻ chia trong những thời điểm quan trọng nhất.

Bức ảnh dịp Valentine lần này vì thế không chỉ đơn thuần là màn khoe nhẫn đôi, mà còn được xem như một lời khẳng định cho hành trình yêu bền bỉ mà cả hai đã cùng nhau đi qua. Nhiều người tin rằng, chính những khoảnh khắc khó khăn trong quá khứ đã giúp Bốp và Khánh Vân thêm trân trọng hiện tại - nơi hạnh phúc được tạo nên từ những điều rất giản dị.

hht1475-coverfb.jpg
Linh Lê
Ảnh: FBNV
#Bốp Bọt Biển #Khánh Vân #nhẫn đôi #Valentine #TikToker #cặp đôi

