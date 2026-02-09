Huy Forum lần thứ tư đạt IELTS 9.0, "ngầm" đáp trả nghi vấn về năng lực chuyên môn?

HHTO - Sau những tranh cãi liên quan đến chất lượng đào tạo và hồ sơ học thuật, Huy Forum mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ kết quả thi IELTS 9.0 cùng loạt kinh nghiệm làm bài. Hành động này được nhiều người xem là phản hồi gián tiếp trước các nghi vấn gần đây xoay quanh năng lực chuyên môn của "hiện tượng" này.

Mới đây, Huy Forum bất ngờ đăng thông tin về kết quả thi IELTS với tổng điểm 9.0, kèm theo một số nhận xét và kinh nghiệm làm bài. Đáng chú ý, anh đính kèm hình ảnh chứng chỉ của ba lần thi trước, đều đạt mức điểm 9.0. Trong bài chia sẻ, Huy Forum cho biết đã tham gia thi IELTS không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Singapore và Thái Lan trong 3 năm từ 2024 đến 2026, qua đó rút ra một số thay đổi đáng lưu ý của đề thi.

Bài đăng kèm hình ảnh các chứng chỉ IELTS của Huy Forum. Ảnh: FBNV

Với kỹ năng Nghe, Huy Forum nhận xét độ khó từng phần không tăng rõ rệt nhưng tổ hợp bài thi trở nên khó hơn, thậm chí cả bốn phần đều có thể ở mức cao. Phần 4 xuất hiện thêm dạng tổng kết khảo sát hoặc phản hồi kết quả, không chỉ giới hạn ở bài giảng học thuật. Tốc độ nói được cho là nhanh hơn, hiện tượng nối âm nhiều hơn, đặc biệt ở các đuôi s/es.

Ở kỹ năng Đọc, các dạng câu hỏi Đúng/Sai/Không có dữ kiện (True/False/Not Given) xuất hiện với tần suất dày hơn và có thể trải đều ở cả ba phần đọc. Đây được xem là dạng câu hỏi dễ gây nhầm lẫn, khiến việc đạt điểm tuyệt đối trở nên khó khăn hơn. Với kỹ năng Viết, đề bài phần 2 được nhận xét là ngày càng đa dạng, có những đề khó triển khai ý tưởng xen kẽ với những đề tương đối dễ, dẫn đến mức độ khó không đồng đều.

Huy Forum cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi tham gia thi IELTS ở nhiều khung giờ khác nhau, đồng thời thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng tự tin trước kỳ thi hay bài thi nào cũng đạt được số điểm hoàn hảo. Huy cũng thẳng thắn việc đã sử dụng tính năng retake (thi lại một kỹ năng) trong một số lần thi để đạt được mức điểm 9.0.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách Huy Forum gián tiếp phản hồi những nghi vấn về năng lực chuyên môn và hồ sơ học thuật xuất hiện từ cuối năm 2025. Dù vậy, không ít người vẫn giữ thái độ thận trọng và chờ đợi Huy Forum sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề khác, bao gồm thông tin liên quan đến chương trình học tập tại Singapore và Mỹ, cũng như các bài báo khoa học mà anh từng công bố.

Nổi lên như một “hiện tượng” với mức điểm IELTS 9.0 cùng các buổi livestream dạy IELTS miễn phí, Nguyễn Hoàng Huy (thường được biết đến với biệt danh Huy Forum) nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hồ sơ học thuật ấn tượng.

Tháng 11/2025, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh trung tâm luyện thi của Huy liên xuất hiện, kéo theo nhiều hoài nghi về chất lượng đào tạo. Huy Forum đã lên tiếng thừa nhận tồn tại những thiếu sót trong quá trình quản lý, vận hành và chăm sóc học viên. Anh cho biết đang làm việc cùng đội ngũ chuyên môn để khắc phục, đồng thời tạm thời hạn chế tham gia các hoạt động bên ngoài nhằm tập trung cải thiện chất lượng đào tạo.

Sau lùm xùm về chất lượng, bản thân Huy Forum cũng là tâm điểm bàn tán.

Song song đó, bản thân Huy Forum cũng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nhiều nghi vấn xoay quanh hồ sơ học thuật và bằng cấp chuyên môn. Trước các tranh luận này, Huy Forum không đưa ra phản hồi chính thức mà lựa chọn duy trì hoạt động giảng dạy trực tuyến trên kênh TikTok cá nhân, đồng thời chia sẻ các tài liệu gợi ý ôn tập IELTS, hạn chế đề cập đến các vấn đề cá nhân.