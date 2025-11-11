Trung tâm của "hiện tượng 9.0 IELTS" bị phản ánh chất lượng giáo viên không như quảng cáo

HHTO - Trên các nền tảng Threads, Facebook, bài đăng chia sẻ về trải nghiệm tiêu cực khi theo học tại một trung tâm luyện thi IELTS nổi tiếng đang thu hút chú ý. Dù tên đầy đủ của trung tâm này không được tiết lộ, một số chi tiết gây liên tưởng đến trung tâm dạy IELTS do Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1995, thường được biết đến với biệt danh Huy Forum) sáng lập và điều hành.

Trên nền tảng Threads, một tài khoản có tên D. mới đây đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi theo học tại trung tâm luyện thi IELTS "của anh H." được cho là do Huy Forum sáng lập. D. chia sẻ, vì ngưỡng mộ sự tâm huyết và hình ảnh “truyền cảm hứng học tiếng Anh” của anh nên bạn đã đăng ký khóa học tại đây. Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia lớp, D. cho biết đã nhận thấy nhiều vấn đề trong chất lượng giảng dạy, đặc biệt là ở đội ngũ giáo viên.

Bài đăng đang là tâm điểm của tranh luận xoay quanh Huy Forum - một trong những KOLs về giáo dục, IELTS nổi tiếng hiện nay.

Theo phản ánh, các thầy cô có điểm số IELTS cao, thường xuất hiện trong các nội dung quảng cáo chỉ tham gia giảng dạy một vài buổi với thời lượng rất hạn chế. Còn người đứng lớp chính lại bị cho là thiếu chuyên môn rõ ràng, dạy theo kiểu “thợ dạy”, không công khai bằng cấp, chứng chỉ giảng dạy.

Không dừng lại ở đó, tài khoản D."tố" Huy Forum dù giới thiệu là đạt 9.0 IELTS vẫn nhiều lần mắc lỗi ngữ pháp trong lúc nói, sử dụng cấu trúc phức tạp không cần thiết và đôi khi "bắt bẻ" học viên quá mức. D. cũng chia sẻ rằng Huy chỉ trực tiếp đứng lớp khoảng 1 buổi mỗi tuần, kéo dài 2 tiếng, nhưng lại thường xuyên "vào trễ, tan sớm". Thời gian còn lại được giao cho các giáo viên khác phụ trách, gọi là phần “warm-up” (tạm dịch: khởi động đầu giờ).

Sau bài đăng của D., một số tài khoản khác trên Threads cũng lên tiếng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Phần lớn cho biết họ chọn học vì từng xem livestream của trung tâm hoặc theo dõi Huy Forum trên mạng xã hội. Từ đây xuất hiện bài đăng hoài nghi về tính xác thực của mức điểm 9.0 IELTS mà Huy thường quảng bá.

Một tài khoản đặt nghi vấn về tính xác thực mức điểm 9.0 IELTS của Huy Forum.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều “cư dân" Threads cho rằng các phản ánh "tố" trung tâm của Huy Forum thiếu tính khách quan. Tài khoản @soy.linhleo nhận định, đòi hỏi đối với việc dạy và học tiếng Anh hiện nay đang trở nên quá khắt khe, khi cộng đồng mạng “soi” chi li từ cách phát âm (accent) đến ngữ pháp (grammar) của người khác. “Văn nói vốn dĩ lộn xộn, linh hoạt hơn văn viết, và người nghe cũng có mức độ "dung thứ" cao hơn, bởi giao tiếp còn chịu ảnh hưởng của cảm xúc, ngữ cảnh và phản xạ,” tài khoản này bình luận.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, Huy Forum đã lên tiếng ngay trong một buổi livestream. Anh thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình quản lý, vận hành trung tâm và khâu chăm sóc học viên. Huy cho biết đang làm việc cùng đội ngũ chuyên môn để khắc phục các hạn chế này, đồng thời sẽ tạm dừng tham gia nhiều hoạt động bên ngoài để tập trung cải thiện chất lượng đào tạo.

Sau loạt tranh cãi, Huy Forum đã livestream chia sẻ, thừa nhận một số thiếu sót và khẳng định sẽ cải thiện trong thời gian tới.

Bên cạnh thừa nhận một số điểm thiếu sót, Huy Forum khẳng định những phản ánh liên quan đến chuyên môn giảng dạy và thái độ trong lớp học tại trung tâm của anh là không đúng sự thật.