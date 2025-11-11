Dân tình điểm danh dàn TikToker du học sinh đáng theo dõi, điểm chung là gì?

HHTO - Danh sách những TikToker là du học sinh đáng được theo dõi đang được cộng đồng mạng bàn tán.

Thời gian gần đây, sau một loạt những "ồn ào" về giới du học sinh làm sáng tạo nội dung, cư dân mạng liên tục bàn tán về đề xuất những kênh TikTok đáng theo dõi về chủ đề này. Qua đó, một trang mạng xã hội nổi tiếng về mảng du học đã tổng hợp những cái tên có tiềm năng nhất.

Các TikToker được đề cập trong bài viết gồm @huylu.official, @antdooo, @huton.work, @dylann.pth, @adp.adp_, @harydo892, @vanhung.henry, @trbkhanh và @hdaen_g. Bài đăng này hiện nay nhận về hàng nghìn lượt thích và không ít bình luận rôm rả từ người dùng mạng xã hội.

Danh sách các TikToker du học sinh được đề xuất gần đây khiến cư dân mạng quan tâm.

Theo chia sẻ từ cư dân mạng, các tài khoản TikTok du học sinh này đều có phong cách cuộc sống thường nhật hay chia sẻ kiến thức, trải nghiệm du học nước ngoài, thuộc kiểu nhẹ nhàng chứ không ồn ào. Các TikToker này đều là nam, và có lượt người theo dõi không cao, dao động từ vài trăm đến trên 10 nghìn.

Cư dân mạng bày tỏ sự yêu thích với các TikToker du học sinh được đề xuất.

Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng khác cũng đồng tình và thích thú với phong cách làm vlog du học "chữa lành", hơn là quá sôi động và nhiều thoại. Trong số những cái tên được đề cập, Huton và Dylan Phan là tài khoản có nhiều lượt theo dõi nhất (trên 10 nghìn), với nội dung chủ yếu chia sẻ mẹo du học và những trải nghiệm khi theo học ở quốc gia mới.

Tuy không có lượt xem hàng triệu nhưng những video của tài khoản này vẫn được hưởng ứng và bình luận nhiệt tình, tạo nên một "hệ sinh thái" chia sẻ về kinh nghiệm du học bổ ích.