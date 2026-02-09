Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Linh vật ngựa ở Quy Nhơn gây bão mạng: Muốn nghiêm túc hay "cợt nhả" đều có!

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Bộ sưu tập linh vật ngựa tại Quy Nhơn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì tính độc lạ, đặc biệt là những bức tượng hài hước.

Gần đây, cụm linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội. Được đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, cụm mô hình này thu hút lượng tương tác khủng trên mạng sau khi hàng loạt hình ảnh được người địa phương đăng tải. Đặc biệt, bức tượng chú ngựa tóc vàng, ngồi cầm iPhone 17 Pro Max màu cam với gương mặt cau có được lan truyền "chóng mặt".

630832793-1232992985592796-8123966678909656466-n.jpg
Bức tượng linh vật ngựa xem iPhone với nét mặt cau có gây sốt. Nguồn: Bảo Nam

Chiều tối 9/2, UBND tỉnh Gia Lai dự kiến chính thức khánh thành cụm linh vật ngựa. Không chỉ có hình ảnh ngựa oai phong thường thấy, cụm linh vật ngựa Quy Nhơn còn có không ít tượng với cách nhân hóa "lầy lội", thể hiện sự sáng tạo độc lạ. Chẳng hạn như hình tượng chú ngựa ngồi xem iPhone được nhiều cư dân mạng yêu thích, thậm chí được đùa rằng gợi nhớ đến hình tượng "kiểm tra điện thoại người yêu" hay "check tin nhắn công việc từ sếp vào cuối tuần".

Ngoài ra, cụm linh vật còn có các nhân vật ngựa được tạo hình tròn trịa, khoác áo hoa sặc sỡ, tay cầm ván lướt sóng, phao bơi, mũ rộng vành và đeo kính râm. Bên cạnh đó, các phiên bản hóa thân siêu anh hùng, phi hành gia hay làm vật cưỡi cho ba ông Phúc - Lộc - Thọ... tạo nên tổng thể sinh động và trẻ trung.

626734847-1483309420027438-5613854943775705252-n.jpg
627541410-1483309560027424-5234463738569615070-n.jpg
627703550-1228076176174149-841795239813424442-n.jpg
629278917-1228076182840815-2932099359450267107-n.jpg
629202249-1228076259507474-4810484804902746286-n.jpg
629606681-1228076099507490-4486040258727667933-n.jpg
630303732-1228076189507481-1370814276929038279-n.jpg
629842272-1228076102840823-3870326278208126586-n.jpg
628386334-1228076292840804-2551270899025224439-n.jpg
Loạt tượng linh vật ngựa độc đáo của phường Quy Nhơn. Ảnh: Hà Vi

Bên cạnh linh vật ngựa, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành còn được bố trí thảm hoa, tiểu cảnh đẹp mắt nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong dịp Tết. Trong những năm trở lại đây, những linh vật mang phong cách "cợt nhả", gần gũi dựa trên con giáp mùa Tết thu hút sự chú ý lớn, đậm chất giới trẻ và giải trí, góp phần lan tỏa niềm vui tích cực trên mạng xã hội.

coverfb.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#Linh vật ngựa #linh vật ngựa Quy Nhơn #Quy Nhơn #Tết Bính Ngọ #Tết 2026 #Tết Nguyên đán #Tết Nguyên đán 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục