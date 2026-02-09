Linh vật ngựa ở Quy Nhơn gây bão mạng: Muốn nghiêm túc hay "cợt nhả" đều có!

HHTO - Bộ sưu tập linh vật ngựa tại Quy Nhơn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì tính độc lạ, đặc biệt là những bức tượng hài hước.

Gần đây, cụm linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội. Được đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, cụm mô hình này thu hút lượng tương tác khủng trên mạng sau khi hàng loạt hình ảnh được người địa phương đăng tải. Đặc biệt, bức tượng chú ngựa tóc vàng, ngồi cầm iPhone 17 Pro Max màu cam với gương mặt cau có được lan truyền "chóng mặt".

Bức tượng linh vật ngựa xem iPhone với nét mặt cau có gây sốt. Nguồn: Bảo Nam

Chiều tối 9/2, UBND tỉnh Gia Lai dự kiến chính thức khánh thành cụm linh vật ngựa. Không chỉ có hình ảnh ngựa oai phong thường thấy, cụm linh vật ngựa Quy Nhơn còn có không ít tượng với cách nhân hóa "lầy lội", thể hiện sự sáng tạo độc lạ. Chẳng hạn như hình tượng chú ngựa ngồi xem iPhone được nhiều cư dân mạng yêu thích, thậm chí được đùa rằng gợi nhớ đến hình tượng "kiểm tra điện thoại người yêu" hay "check tin nhắn công việc từ sếp vào cuối tuần".

Ngoài ra, cụm linh vật còn có các nhân vật ngựa được tạo hình tròn trịa, khoác áo hoa sặc sỡ, tay cầm ván lướt sóng, phao bơi, mũ rộng vành và đeo kính râm. Bên cạnh đó, các phiên bản hóa thân siêu anh hùng, phi hành gia hay làm vật cưỡi cho ba ông Phúc - Lộc - Thọ... tạo nên tổng thể sinh động và trẻ trung.

Loạt tượng linh vật ngựa độc đáo của phường Quy Nhơn. Ảnh: Hà Vi

Bên cạnh linh vật ngựa, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành còn được bố trí thảm hoa, tiểu cảnh đẹp mắt nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong dịp Tết. Trong những năm trở lại đây, những linh vật mang phong cách "cợt nhả", gần gũi dựa trên con giáp mùa Tết thu hút sự chú ý lớn, đậm chất giới trẻ và giải trí, góp phần lan tỏa niềm vui tích cực trên mạng xã hội.