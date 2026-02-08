Độc lạ clip kỷ yếu triệu view: Khoe "tấm bằng" tốt nghiệp "búng ra tiếng Anh"

HHTO - Thay vì cầm trên tay những tấm bằng tốt nghiệp truyền thống chụp kỷ yếu, các bạn học sinh trong một clip "triệu view" khiến dân mạng kêu trời vì cảm thấy bị "áp lực" khi cả lớp cùng "flex" kết quả thi IELTS.

Tấm bằng tốt nghiệp "búng ra tiếng Anh"

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các bạn học sinh lớp 12 chụp kỷ yếu "gây bão" mạng xã hội, thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem, 190K lượt thả tim và hơn 2K bình luận. Đoạn clip được kênh TikTok Kỷ yếu 24h chia sẻ với dòng chú thích đầy hoang mang: "Anh thắc mắc là sao lớp này cầm tờ giấy gì lạ vậy mấy đứa?".

Nhanh chóng, đông đảo dân mạng hào hứng hưởng ứng với trạng thái hoảng hốt: "Bằng tốt nghiệp là xưa rồi, giờ chụp bằng IELTS mới chất", "Cất hộ đi không sợ tui nghĩ quẩn à", "Cần luật sư gấp, tôi bị xúc phạm", "Tờ A4 trị giá tiền triệu", "Mới đầu nhìn thấy bình thường tưởng in để chụp cho đẹp, nhìn kỹ thì phải đi rửa mắt lẹ"...

"Tấm bằng lạ" xuất hiện trong khoảnh khắc chụp kỷ yếu của các bạn học sinh cuối cấp khiến netizen tò mò. Nguồn clip: TikTok @kyyeu.24h

Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, bạn Đào Hạnh Bảo Anh, học sinh lớp 12P, trường THPT Đào Duy Từ (Hà Nội) đại diện tập thể lớp xuất hiện trong đoạn clip trên đã có những chia sẻ thú vị. Bạn cho biết ý tưởng dùng tờ giấy in kết quả thi IELTS thay cho tấm bằng tốt nghiệp truyền thống là do cô giáo chủ nhiệm đề xuất. "Chúng em cũng thấy đây là một ý tưởng khá hay nên đều hưởng ứng" - Bảo Anh chia sẻ.

Trước sự quan tâm và thắc mắc từ netizen "chắc lớp này nói chuyện riêng bằng tiếng Anh", cô bạn Gen Z cho biết điều đó có phần đúng. Theo đó, lớp của Bảo Anh học theo chương trình quốc tế nên cả lớp phải đảm bảo chất lượng đầu ra có IELTS 6.0 - 6.5. "Các bạn giao tiếp bằng tiếng Anh và thường bông đùa bằng ngôn ngữ thứ hai là một phần không thể thiếu mỗi khi lên lớp" - Bảo Anh tiết lộ.

Điều khiến bộ ảnh kỷ yếu ý nghĩa hơn

Anh Nguyễn Thanh Nam - người đứng sau đoạn clip "triệu view" và bộ ảnh của các bạn lớp 12P bày tỏ sự bất ngờ trong ngày khui "túi mù" tấm bằng tốt nghiệp độc lạ. Anh đánh giá cao sự sáng tạo này: "Khi anh thấy lớp cùng chụp tập thể với "bằng IELTS", anh đã phải bất ngờ vì không nghĩ cả một tập thể lại có thể "đồng đều" đến như vậy".

Anh Thanh Nam cho biết đến thời điểm hiện tại bản thân chưa gặp trường hợp nào xảy ra tương tự. "Có lẽ các bạn ở trường THPT Đào Duy Từ đã giúp anh tạo nên một "trend" mới là thay vì tấm bằng tốt nghiệp, chúng ta hãy tạo nên một điều khác biệt để làm nổi bật màu sắc riêng của lớp mình" - anh Nam bộc bạch.

Ngoài ra, theo anh Nam, những bức ảnh học sinh chụp cùng "tờ giấy A4 tiền triệu" thực hiện không mất nhiều thời gian. Do đó, lớp vẫn kết hợp chụp cùng bằng tốt nghiệp truyền thống - như các bộ ảnh kỷ yếu thường có để đa dạng hình thức.

Anh Nam cho rằng một album kỷ yếu ý nghĩa không dừng lại ở việc có ý tưởng độc đáo, mà còn dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Đó là câu chuyện của tập thể, bắt trọn những khoảnh khắc từ ánh mắt hồn nhiên, gương mặt "ngẩn ngơ" đến cảm xúc dâng trào - điều khiến kỷ yếu "sống lâu nhất".

Bên cạnh đó, "chất" riêng của mỗi lớp cũng được chú trọng. Các bạn không cần phô trương trang phục, phụ kiện mà nên tập trung làm nổi bật những "đặc điểm nhận dạng" có 1-0-2. Những tiếng "tách" bấm máy cho khoảnh khắc vui đùa, câu cửa miệng, ký hiệu riêng sẽ có ý nghĩa lớn để khi nhìn lại sẽ thốt lên rằng: "À, đây đúng là lớp mình rồi!".

Anh Thanh Nam nhìn nhận việc lưu giữ được thanh xuân ở thời điểm trên ghế nhà trường không cần hoàn hảo, chỉ cần đúng với phiên bản của tụi mình lúc ấy. Vài năm sau mở lại, vẫn thấy bản thân trong đó, vậy là đủ!

Còn với Bảo Anh thì những bức ảnh, khoảnh khắc cất giữ trong kỷ yếu là món quà vô giá dành cho độ tuổi 18. "Trải nghiệm cùng nhau chụp kỷ yếu quả thực là một mảnh ký ức đáng nhớ trong tuổi học trò của chúng mình" - cô bạn thủ thỉ.