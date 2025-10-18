Clip cô giáo Gen Z cho học sinh "cào tem trúng điểm" thu hút hơn 11 triệu view

Những ngày qua, trên mạng xã hội viral một đoạn clip do tài khoản TikTok @cothunee - Cô Thư Nè đăng tải, hút hơn 11,3 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận. Chủ nhân của đoạn clip là cô Nguyễn Ngọc Bích Thư, sinh năm 1998, đang là giáo viên dạy môn Vật lí tại trường THPT Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Cô Thư đang nhận được nhiều sự quan tâm vì cách làm việc "đậm chất Gen Z".

Chỉ với 26 giây, cô Thư đã tua lại một thước phim về hành trình nhận điểm bài kiểm tra của học sinh: Từ lúc cô chấm điểm, dán "túi mù" che điểm số, phát bài kiểm tra, biểu cảm của học sinh khi khui "sít-rịt".

Không thực hiện theo cách thông thường, chấm điểm - trả bài, cô Thư đã nảy ra ý tưởng sử dụng miếng dán cào trúng thưởng - dán lên con số đã chấm bằng mực đỏ. Sau đó, bài kiểm tra được trả về cho học sinh, các bạn sẽ sử dụng các dụng cụ như đầu bút bi, thước kẻ tự cào lấy "phần thưởng" của mình.

Một cách trả bài kiểm tra cho học sinh đầy thú vị từ cô giáo Gen Z.

Netizen đã để lại nhiều lời khen cho "trò chơi mới của cô giáo". Phần đông ý kiến nói rằng việc làm này vừa giúp giữ sự riêng tư về điểm số cho học sinh, vừa tạo cho học sinh cảm giác thích thú, hồi hợp khi đón nhận thành quả của mình.

Đây không phải lần đầu tiên clip của cô Thư lên xu hướng với nội dung "đi dạy học". Cô từng công khai "Niềm vui mỗi khi chấm bài của cô Thư" khi dán sticker với những hình meme dễ thương - thể hiện biểu cảm "đánh giá" theo mức điểm - thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Hay một nội dung tương tự đăng vào năm 2024 cũng nhận tương tác "khủng".

Cô giáo sáng tạo khi bộc lộ cảm xúc qua meme và cách đặt mã đề độc đáo.

Cô Thư chia sẻ: "Về việc dán sticker meme lên bài là do mình vô tình thấy một clip của giáo viên nước ngoài, cảm thấy như vậy rất dễ thương và nghĩ khi học sinh thấy meme cũng sẽ bất ngờ và vui vẻ hơn nên mình thử áp dụng". Sau lần đó, cô không ngờ được các bạn học sinh đón nhận tích cực, "thậm chí có những lần mình cho kiểm tra, các bạn còn nhắc mình dán sticker cho các bạn".

Về sự ra đời của đoạn clip đang thu hút hơn 11 triệu "mắt xem", cô giáo cho biết sau khi clip dán sticker lên xu hướng, cô nhận được một số gợi ý dán sticker đè lên điểm cho các bạn học sinh gỡ ra, "nên mình mới nghĩ ra ý tưởng dán miếng cào thưởng".

Bên cạnh đó, nhiều netizen còn phát hiện cách cô Thư đặt tên mã đề cho bài kiểm tra theo những cụm từ "hot trend" cũng đầy thú vị như: Cũng đỉnh nóc đấy, ét o ét, hông biết nữa, khó chịu vô cùng, ai sợ thì đi về, nín, đã có ai làm gì đâu/ đặt theo lời bài hát Một Con Vịt. Cô hóm hỉnh cho biết trong tương lai sẽ cân nhắc việc dán miếng cào lên mã đề đồng thời "trêu" học sinh bằng những mã đề mang tính "đánh đố".

"Tính điểm thấp mà giáo viên chấm bài như vầy cũng vui", "Bị điểm thấp mà không buồn",... là những bình luận từ netizen khi bắt gặp đoạn clip.

Là một giáo viên trẻ thuộc thế hệ Z, cô Thư nhận thấy bản thân có nhiều lợi thế để xóa mờ khoảng cách thế hệ với học sinh. Các cô trò dễ tương tác, nói chuyện, từ đó các bạn chia sẻ, tâm sự với cô nhiều hơn, trong tiết học cũng thoải mái phát biểu ý kiến hơn. Qua đó, cô giáo cũng biết được suy nghĩ của học trò, để có thể điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp hơn với từng cá nhân, từng lớp.