Sở GD&ĐT TP.HCM chốt 3 môn thi vào lớp 10, năm đầu tiên sau khi sáp nhập địa phương

HHTO - Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã thông tin về 3 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, đợt tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập địa phương.

Sáng 17/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có những thông tin về kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Được biết, kỳ thi năm tới sẽ vẫn giữ ổn định 3 môn thi gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Trong tháng 10 này, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá, bản năng lực, cấp độ tư duy của đề thi vào lớp 10. Việc công bố sớm để giáo viên xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh. Riêng một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, các trường được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Học sinh TP.HCM. (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Các tỉnh, thành không được chọn 1 môn quá 3 năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ 3 sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31/3 hàng năm.

Được biết, sau sáp nhập, TP.HCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập với hơn 750.000 học sinh. Riêng học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026 ước tính khoảng 150.000 học sinh. Hiện tại, toàn thành phố có gần 300 trường THPT.