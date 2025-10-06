"Vén màn" những khó khăn đằng sau cuộc sống đáng ngưỡng mộ của du học sinh

HHTO - Từ trước đến nay, hình ảnh du học sinh luôn thu hút nhiều sự ngưỡng mộ và thích thú của các bạn trẻ. Thế nhưng, đằng sau “cuộc sống trong mơ” đó, cũng có nhiều thử thách mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.

Vấn đề tài chính

Một trong những khó khăn lớn nhất đối với nhiều du học sinh hiện nay chính là vấn đề tài chính. Việc học tập tại nước ngoài yêu cầu học phí cao, cùng chi phí sinh hoạt cũng không hề “dễ thở”. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉ giá tiền tệ ngày càng tăng cao hiện nay, chi phí ở các nước lớn như Anh và châu Âu đã khiến cho không ít bạn trẻ cùng gia đình lo lắng.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Như Ái Thiên (2007, du học sinh ngành Tâm lý học tại Anh quốc) tâm sự: "Mình khá căng thẳng với vấn đề tài chính khi du học vì ở Anh chi phí sinh hoạt cao. Nhà ở lẫn học phí đều không hề rẻ, nên mình luôn phải đau đầu với việc làm sao để tiết kiệm chi, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình . Mình sẽ thường giới hạn chi tiêu trong 1 tuần ở một mức cố định để kiểm soát, tránh chi tiêu quá mức. Thêm nữa, mình tự nấu ăn nên cũng tiết kiệm được một ít."

Ái Thiên cũng đang đi tìm việc làm thêm với nguyện vọng "có thể tự chi trả tiền ăn uống, xem như phụ giúp gia đình một phần nhỏ". Ảnh: NVCC

Đáng nói, môi trường học tập cũng cạnh tranh cao, số lượng học bổng cũng hạn chế, không phải ai cũng có cơ hội đạt được. Do đó, ngoài chăm chú việc học tại trường, nhiều teen du học cũng tranh thủ thời gian kiếm thêm các công việc part-time (bán thời gian) kiếm thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống.

Rủi ro về sự an toàn

Một mình theo học và sinh sống tại đất nước xa lạ, những vấn đề về sự an toàn cũng luôn là mối bận tâm của nhiều bạn trẻ. Cụ thể, các nạn phân biệt chủng tộc dẫn đến bạo lực vẫn diễn ra liên tục, khiến cho nhiều teen phải ở trong trạng thái đề cao cảnh giác. Ngoài ra, những tình trạng trộm cắp, quấy rối, bóc lột đối với sinh viên Việt Nam tại nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Trong thời điểm gần đây, khi vấn đề chính trị, văn hoá của các nước ở châu Âu trở nên ngày càng phức tạp, các cuộc bạo loạn, tấn công ngày càng diễn ra, cũng khiến cho cuộc sống của nhiều du học sinh trở nên thêm nguy hiểm và nhiều rủi ro.

"Trước đây, ở những thành phố lớn tại Úc liên tục có nhiều vụ đâm dao, tai nạn, bạo loạn và biểu tình; nhưng gần đây các trường hợp như vậy cũng có sự tham gia của cảnh sát nên cũng không còn quá nguy hiểm. Đặc biệt ở khu vực theo học của mình hiện nay thì hay xảy ra các vụ cháy", theo lời kể của bạn Huỳnh Hứa Xuân Vy (2005, du học sinh ngành Quản trị du lịch khách sạn tại Úc).

Xuân Vy cùng bạn bè quốc tế tại Úc. Ảnh: NVCC.

Vy cho biết ngoài những lúc về khuya hay đi đêm, cô bạn thường thấy có người say xỉn ngoài đường trông khá đáng sợ. Tuy nhiên, do nắm bắt được tình hình đó, nhà trường đã tổ chức dịch vụ Safer Community để sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho sinh viên.

Bất đồng ngôn ngữ, văn hoá

Dù khả năng ngôn ngữ có “xịn xò” đến đâu thì khi tiếp xúc môi trường đa văn hoá, với nhiều accent (chất giọng) khác nhau, teen cũng sẽ có lúc bỡ ngỡ và “xịt keo” ngơ ngác.

Không chỉ riêng gì ngôn ngữ, bất đồng văn hoá cũng không còn là một vấn đề quá xa lạ với các du học sinh. Từ quan niệm sống, lối sinh hoạt đến ẩm thực, mọi thứ đều khác biệt, khiến cho các bạn trẻ gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu để thích nghi.

Vy kể: “Lúc mới qua, mình có gặp rào cản về ngôn ngữ, không nghe được người ta nói gì và bản thân mình cũng không diễn tả được hết ý mình muốn nói, đặc biệt là đối với những người mang giọng Úc nặng thì còn khó khăn hơn. Nhìn chung thì mình chỉ hiểu được tầm 60-70% thôi, nhưng đến hiện giờ thì khả năng nghe - nói của mình cũng đã ổn hơn lúc ban đầu rất nhiều"

Xuân Vy và cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Úc. Ảnh: NVCC.

"Còn về mặt văn hoá, do mình đã chuẩn bị tâm lý cũng như tìm hiểu trước nên cũng không nhiều bất ngờ lắm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mấy bạn Úc bên này hay đi ra đường bằng chân không, mình cũng không khỏi “bật cười” - Xuân Vy nhớ lại.

Có thể thấy, cuộc sống du học sinh vốn không phải "màu hồng" như ta thường thấy, mà thực chất còn rất nhiều vất vả các sinh viên trẻ phải đối mặt. Tuy nhiên, chính hành trình khó khăn ấy cũng sẽ cho các teen có thêm cơ hội được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành.