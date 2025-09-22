"Hiệp sĩ Minh cô đơn" là ai mà được cả "làng Đại học" giúp đỡ?

HHTO - Chú Nguyễn Văn Minh, hay còn được nhiều người biết đến với biệt danh “Hiệp sĩ Minh cô đơn”, từng hỗ trợ nhiều sinh viên thuê trọ tại làng Đại học (TP.HCM). Gần đây, sức khỏe của chú suy yếu và phải nhập viện. Ngay khi biết tin, những người từng được "hiệp sĩ" hỗ trợ và cả những người cảm động vì câu chuyện của chú, đều sẵn sàng dang tay giúp đỡ chú.

Chú Minh sống một mình, không người thân, không giấy tờ tùy thân tại một chòi nhỏ ở khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM (Bình Dương cũ). Hàng ngày, chú làm nhiều công việc khác nhau từ chạy xe ôm, nhặt ve chai... để mưu sinh.

"Minh cô đơn" là biệt danh người dân, sinh viên đặt cho chú. - Ảnh: Nhân chứng Channel

Tuy hoàn cảnh vất vả nhưng chú luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ các sinh viên và bà con cùng khu vực. Chú bơm vá xe miễn phí, không chỉ hỗ trợ chở đồ cho sinh viên bằng xe ba gác, mà chú còn nhiều lần dùng tiền được mạnh thường quân giúp đỡ để giúp đỡ, mua xe tặng cho các bạn sinh viên khó khăn.

Hình ảnh chú Minh và các bạn sinh viên trên chiếc xe ba gác miễn phí. - Ảnh: Hội những người ở ký túc xá khu B - KTX ĐHQG TP.HCM

Vài năm trước, khi nghe tin miền Tây khó khăn vì thiếu nước, chú Minh cũng đã không ngại đường xa chạy gần 100km để cung cấp nước sạch cho người dân địa phương. Đặc biệt, "hiệp sĩ Minh cô đơn" còn từng tham gia truy bắt, trấn áp các tội phạm cướp giật tại Làng Đại học, đảm bảo an toàn khu vực này. Nhờ có sự cho đi của chú, cuộc sống sinh viên tại đây càng trở nên bình yên hơn.

Gần đây, khi càng về già, sức khoẻ của chú cũng dần suy yếu. Hiện tại, chú đang mắc bệnh tim và gan. Tình hình trở nặng khiến bụng phình to, da ngả vàng, làm cho việc đứng ngồi, ăn uống ngày càng khó khăn. Theo chia sẻ của người dân trên mạng xã hội, ban đầu, chú không muốn nhập viện vì không đủ điều kiện chi trả. Chú không muốn các bạn sinh viên đứng ra giúp đỡ vì sợ làm phiền, làm gánh nặng cho những đứa trẻ mà chú luôn coi như con cháu của mình suốt chục năm qua.

Chú được đưa vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cùng với sự theo dõi và hỗ trợ từ nhiều “nhà hảo tâm”.

Ngay khi thông tin về bệnh tình của chú được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người từng nhận được hỗ trợ của chú đã lập tức đóng góp, chia sẻ, kêu gọi mọi người giúp đỡ chú Minh. Nhiều mạnh thường quân, người dân cảm động tấm lòng của chú cũng tham gia đóng góp, gửi lời chúc bình an đến "hiệp sĩ Minh cô đơn". Theo trang Nhân Chứng Channel, chú có thể sẽ chuyển đến một bệnh viện khác ở TP.HCM từ ngày 22/9.