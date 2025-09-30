Khám phá quê nhà Đắk Lắk hùng vĩ, giàu văn hóa của anh Xim trong "Gia Đình Haha"

HHTO - Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và mang đậm dấu ấn văn hóa, Đắk Lắk hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trong thời gian tới.

Nhờ "cơn sốt" từ chặng cuối chương trình Gia đình Haha, những thước phim bắt mắt về Đắk Lắk - quê hương của anh Xim nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ. Đắk Lắk là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, với trung tâm hành chính là phường Buôn Ma Thuột.

Do đặc thù địa lý, khí hậu nơi đây chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, và mùa mưa vào những tháng còn lại. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Đắk Lắk là cuối tháng 11, khi mùa mưa vừa dứt, tiết trời se lạnh, trong lành và dễ chịu. Ngoài ra, những tháng đầu năm khi hoa bung nở cũng là dịp tuyệt vời để trải nghiệm vẻ đẹp của vùng đất này.

Hồ Lắk - “Viên ngọc quý” giữa núi rừng bao la

Được biết đến là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên, hồ Lắk là "toạ độ" "không thể bỏ lỡ" khi đến nơi đây.

Nằm giữa những cánh rừng bạt ngàn, cùng mặt nước óng ánh, "nàng thơ" Đắk Lắk mang một vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn đầy lôi cuốn. Ảnh: @phanthu1996.

Ngoài ra, ở khu vực hồ Lắk còn có các buôn làng cổ và biệt điện của vua Bảo Đại - một trong những điểm "check-in" vô cùng phổ biến.

Thác Dray Nur, thác Dray Sáp: Câu chuyện tình yêu bất tử

Nếu hồ Lắk mang đến một “vibe” yên bình, mộng mơ, thì thác Dray Nur, Dray Sáp lại mang nét kỳ vĩ và hoang sơ. Theo truyền thuyết, lúc trước có đôi nam nữ ở hai ngôi làng yêu nhau nhưng lại bị chia cách bởi sự cấm cản của gia đình, cặp đôi đã gieo mình xuống sông để được trọn đời bên nhau. Dường như thấu hiểu cho số phận của cả hai, sông Sêrêpốk nổi giận, tách dòng sông thành hai nhánh, hình thành hai ngọn thác được ví như “thác Vợ” (Dray Nur) và “thác Chồng” (Dray Sáp).

Hoa hậu H'Hen Niê lan toả vẻ đẹp của thác đến gần hơn với người hâm mộ. Video: @hennieofficial.

Ngọn thác không chỉ là "tuyệt tác của tạo hoá" mà nó còn phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc tại Đắk Lắk.

Vườn quốc gia Yok Đôn

Vườn quốc gia Yok Đôn, với diện tích hơn 100.000 héc-ta, là khu rừng đặc dụng lớn thứ hai tại Việt Nam. Nơi đây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp - kiểu rừng đặc trưng và duy nhất còn lại ở nước ta.

Bên cạnh công tác bảo tồn cho hơn nghìn loài thực vật và động vật, nơi đây còn phục vụ mô hình du lịch thân thiện với voi hoang dã trong môi trường tự nhiên.

Tương tự như hoạt động trải nghiệm của dàn cast “Gia đình Haha” trong tập 13, du khách đến đây sẽ có cơ hội được quan sát hoạt động tự nhiên của loài voi ở cự ly gần. Ảnh: Jun Phạm.

Ảnh: Vườn quốc gia Yok Đôn.

Bên cạnh những cảnh sắc hoành tráng, Đắk Lắk còn thu hút khách du lịch bởi bản sắc văn hoá dân tộc vô cùng đa dạng. Đắk Lắk hiện nay là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, bao gồm: Ê đê, M’Nông, Tày, Nùng... Do đó, có dịp đến đây, teen sẽ thấu hiểu thêm nhiều nét văn hoá truyền thống được lưu giữ qua bao thế hệ của các dân tộc anh em như nhạc cụ cồng chiêng, kiến trúc nhà dài và dệt thổ cẩm.

Dàn cast và lễ cúng thần Lúa. Ảnh: Gia đình Haha.

Nếu may mắn đến đúng dịp, du khách còn được tham gia các lễ hội như lễ hội cồng chiêng, lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu,... đặc trưng của khu vực. Ngoài ra, khi đến đây, teen còn có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản hấp dẫn như rượu cần, gà nướng - cơm lam, cà đắng... cũng được giới thiệu trong chương trình Gia đình Haha.

Jun Phạm chia sẻ "moment" uống rượu cần đầy hài hước. Ảnh: Jun Phạm

Mẹt gà nướng vàng óng đầy hấp dẫn. Ảnh: La Phan