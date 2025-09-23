Bánh dẻo nhân trứng muối "lên trending", tranh luận cách ăn kiểu mới có "xịn hơn"

HHTO - Với giá gần 300 ngàn đồng/ chiếc, bánh dẻo nhân sen nhuyễn trứng muối khiến nhiều người tò mò chất lượng có xứng đáng với "tiền nào của nấy"?

Bánh Trung thu nhân trứng muối đã phổ biến vài năm trở lại đây. Nhưng năm nay, một phiên bản cũ cách ăn mới đã giúp bánh dẻo nhân trứng muối (hay bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối) đắt hàng. Cũng nhờ trào lưu này mà bánh dẻo từ món bị nhiều người cho vào "lãnh cung" trở thành "cơn sốt quốc dân".

Ảnh: FB Bánh rán ngọt ngào

Cách ăn "hot trend" là nhấn cho bánh dẹt ra, sau đó cắt thành miếng nhỏ hình vuông. Một số người sẽ cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút đến 1 tiếng để bánh cứng lại một chút rồi mới cắt ra và thưởng thức.

Tuy nhiên, việc nhấn dẹt bánh cũng cần "có kỹ thuật", bạn sẽ phải tìm được vị trí của trứng muối và nhấn xuống sao cho trứng vỡ và hòa quyện với phần sen nhuyễn, như vậy mới đảm bảo được độ đồng đều và ngậy của từng miếng bánh.

Video: ngocty.999

Theo "rì-viu" trên mạng xã hội, nhiều người khen cách ăn này giúp bánh dẻo dễ ăn hơn do phần nhân được dàn trải rộng khiến vỏ bánh mỏng hơn, vị bùi hơn. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cách ăn trên quá cồng kềnh bởi vị bánh vẫn vậy. Với giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng cho một chiếc bánh 350g nhân 4 trứng muối, không ít người cho rằng giá này quá đắt so với chất lượng.

Một số bình luận của dân mạng trên TikTok:

"Cái bánh đang đẹp, ép ra rồi ăn như thế cảm giác không tôn trọng người làm ra lắm trong khi vị thì chẳng khác gì."

"Nhờ cách này mà tui phải đi mua ăn thử dù không thích ăn bánh dẻo."

"Tự dưng thấy ăn vậy cũng ngon."

"Mình thấy mặn mặn trứng muối kết hợp với ngọt của sen nhuyễn và vỏ bánh là nó hài hòa vị luôn ý."

"Kể từ khi thành trend thì tui không thấy ngon như trước nữa, cảm giác các nơi làm theo trào lưu mà chất lượng không xứng với giá tiền."

Ảnh: Học làm bánh Savoury days - Happie.vn

Ảnh: Hồng Phúc Bakery

Ngoài phiên bản lớn, nhiều cửa hàng cũng bán bánh dẻo nhân sen nhuyễn trứng muối loại có trọng lượng nhỏ hơn (100g, 200g...) với giá mềm hơn (khoảng 70.000 đồng trở lên). Dù không nổi bằng nhưng cũng lọt vào "top thảo luận" thời gian gần đây là bánh dẻo sợi. Tức là, thay vì hình vuông/ tròn truyền thống, bánh được làm dạng cuộn. Nhiều người còn gọi vui đây là bánh Trung thu "lòng se điếu".

"Phiên bản" này được chú ý vì có thể phối nhiều loại nhân vào từng "sợi bánh" trong một hộp. Tuy nhiên, vì không có vị khác biệt với các bản tròn/ vuông truyền thống nên bánh dẻo sợi cũng không chiều lòng được khẩu vị của nhiều người.