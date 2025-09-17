Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điểm danh vị bánh Trung Thu thịnh hành: Lava matcha cạnh tranh lava choco

Sam (tổng hợp)

HHTO - Danh sách nhân bánh Trung Thu ngày một mở rộng qua mỗi mùa Trăng rằm. Năm nay, "team ghiền bánh Trung thu" càng thêm "hoa mắt": Từ nhân lava matcha đến mochi khoai môn, lava choco...

Bánh Trung Thu vỏ matcha xuất hiện từ năm ngoái. Cơn sốt matcha chưa hạ nhiệt nên mùa Trăng năm nay, bánh Trung Thu nhân - vị trà xanh vẫn "đắt hàng". Ai thích vị thanh nhẹ có thể tìm đến loại bánh vỏ matcha nhân mochi trứng muối, thập cẩm, sen dừa... Với "thực thần" muốn thưởng thức đẫm vị trà từ trong ra ngoài, một trong những "ngôi sao" hiện tại gọi tên lava matcha.

screenshot-624.png
Ảnh: Bảo An

Cạnh tranh trực tiếp với lava matcha là lava choco. Không ít cửa hàng rơi vào trạng thái "cháy hàng" và người mua sẽ phải đặt trước ít nhất 1 ngày để có bánh về tay. Bánh Trung Thu lava choco được lòng nhiều người vì độ béo, ngậy nhưng không quá ngọt, vị đắng nhẹ khá dễ ăn.

lava-choco-1.jpg
Ảnh: @euneunhaniee
lava-3.jpg
Bộ ba nhân bánh Trung thu lava khiến nhiều Gen Z "tan chảy". - Nguồn: @yeon_cakeshop

Nối tiếp năm ngoái, bánh Trung Thu nướng - dẻo nhân cốm xào dừa tiếp tục càn quét. Một số cửa hàng kết hợp thêm trứng muối hoặc sen để tăng độ ngậy. Dừa non chỉ nên điểm một chút để tăng độ ngọt, thơm. Cảm giác bẻ đôi chiếc bánh với lớp nhân dày, dẻo cũng là một điểm gây mê của loại nhân này.

bsnh-1.jpg
Ảnh: @banh.cuidia

Bắt đầu từ phiên bản nhân mochi trứng muối "khổng lồ" (kiểu bánh nướng - dẻo dạng mỏng dẹt, đường kính lớn), năm nay, bánh Trung Thu nhân mochi có thêm nhiều loại mới như mochi trứng muối chà bông, mochi khoai môn, mochi khoai môn chà bông trứng muối/ trứng chảy...

wilson.jpg
Ảnh: willson.thuytrang_ng

Các loại bánh Trung Thu năm nay thường được làm với nhiều kích thước như 75g - 150g - 200g, dao động từ 35.000 đồng đến hơn 100.000 đồng/ chiếc. Những ai muốn nếm thử vị hot trend, đầu mùa có thể mua kích thước nhỏ. Nhiều cửa hàng cũng hỗ trợ khách ghép set bánh từ 2 - 4 cái với vị/ nhân bánh tùy chọn.

cover-new.jpg
Sam (tổng hợp)
#bánh Trung thu #nhân bánh Trung thu hot #bánh Trung thu trend #bánh Trung thu matcha #bánh Trung thu lava matcha #bánh Trung thu lava choco #bánh Trung thu mochi #bánh Trung thu mochi khoai môn #bánh Trung thu chà bông trứng muối

