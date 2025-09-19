Nạp "vitamin sea" tại làng chài Ninh Thủy: Chốn bình yên đẹp tựa tranh vẽ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
HHTO - Một trong những “tọa độ” du lịch không thể bỏ lỡ khi ghé đến Khánh Hòa đó là làng chài Ninh Thủy. Khác hẳn với không khí nhộn nhịp tại trung tâm, làng chài thu hút nhiều du khách tìm đến bởi khung cảnh mộc mạc, gần gũi.

Làng chài Ninh Thủy thuộc phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm bởi vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi. Được biết, Ninh Thuỷ trước đây có tên là Cồn Cạn, nằm trong bán đảo Hòn Khói, được hình thành từ thế kỷ 18, đến nay đã trải qua hơn 200 năm lịch sử.

74bd173256cddd9384dc.jpg
Cuộc sống mưu sinh ở làng chài Ninh Thủy giản dị mà chân thật. (Ảnh: Khang Ocean)

Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt truyền thống của ngư dân địa phương nên được nhiều khách du lịch tìm đến để khám phá, trải nghiệm văn hoá. Bên cạnh đó, khung cảnh tại làng chài Ninh Thuỷ cũng là một điểm sáng để “níu chân” du khách. Đặc biệt là thời điểm bình minh, khoảng 4 đến 5 giờ sáng, khi tàu thuyền đánh cá cập bến.

1ee9676b2694adcaf485.jpg
Làng chài Ninh Thủy với góc nhìn từ trên cao xuống đẹp tựa tranh vẽ. (Ảnh: Khang Ocean)
b852c2e0831f0841510e.jpg
Người dân làng chài cần mẫn làm việc. (Ảnh: Khang Ocean)
8d0fb88ef971722f2b60.jpg
Toàn cảnh làng chài vào buổi sáng sớm. (Ảnh: Khang Ocean)

Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi mà khí hậu tại làng chài Ninh Thuỷ cũng vô cùng lý tưởng để tắm biển hay chèo thuyền. Ngoài ra, nhiều netizen nhận xét ẩm thực tại làng chài cũng vô cùng phong phú và mức giá lại rất "hạt dẻ".

cd18409a01658a3bd374.jpg
Địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng, "trốn xa" ồn ào. (Ảnh: Khang Ocean)
008dcd088cf707a95ee6.jpg
(Ảnh: Khang Ocean)

Khi ghé đến làng chài Ninh Thủy, bạn không chỉ được đắm mình trong không khí trong lành và khung cảnh làng chài đẹp như tranh mà còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng với người dân bản địa. Du khách có thể chọn bất kỳ thời điểm nào trong năm để đến làng chài Ninh Thủy. Tuy nhiên, để chuyến đi thuận lợi, du khách nên xem trước dự báo thời tiết để tránh những ngày mưa bão.

thumb.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#làng chài Ninh Thủy #du lịch Khánh Hòa #bình yên #du lịch biển #tham quan làng chài #khám phá Ninh Thủy

