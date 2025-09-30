Trào lưu "thử thách AI" mang lại tiếng cười nhưng thể hiện rõ điểm yếu lớn

HHTO - Thông qua trào lưu này, các bạn teen không chỉ được dịp “cười bể bụng” trước những tình huống hài hước, mà còn nhận thức rõ hơn về những thiếu sót và mặt hạn chế của AI.

Gần đây, cộng đồng mạng liên tục "bắt lỗi" AI bằng hàng loạt tình huống thử thách vừa hài hước vừa bất ngờ trên TikTok. Thay vì đặt những câu hỏi học thuật hóc búa hay tìm kiếm sự trợ giúp thiết thực, các bạn teen thử thách AI bằng những câu hỏi mưu mẹo hay thậm chí là những cuộc tâm sự về cuộc đời mang đầy tính giải trí.

Những vấn đề được đặt ra cho AI cũng rất đa dạng, từ những tình huống nhập vai trong đời sống đến những câu hỏi "khó đỡ". Cụ thể, có người yêu cầu AI đếm từ 1 đến 1 triệu, đọc tên 100 triệu dân trên toàn thế giới hay thậm chí là nhập vai người thứ ba đang bị "bắt ghen".

Bên cạnh đó, những cuộc tâm sự đầy sâu lắng cùng Chat GPT hay Gemini AI cũng thu hút nhiều bạn trẻ. Có thể thấy, những tình huống “khó nhằn” cùng câu trả lời “lúng túng” của AI đã đem lại không ít tiếng cười cho cư dân mạng trong thời điểm vừa qua.

Một trong những điều đáng lo ngại nhất về trí tuệ nhân tạo vẫn là tính chính xác, minh bạch của thông tin được cung cấp. Tuy chỉ với yêu cầu đếm số, tưởng chừng như rất đơn giản nhưng khi đối mặt với khối lượng thông tin lớn và yêu cầu cao, AI vẫn có thể mắc lỗi như đếm lặp một số đến hai lần hay đếm thiếu.

Đáng nói, ngay chính bản thân các công cụ như Chat GPT hay Gemini AI vẫn không thật sự chắc chắn về độ tin cậy và phản hồi mà mình đưa ra - dẫn đến bị người dùng “bắt bẻ” và “xoay như chong chóng”.

Có thể thấy, khuyết điểm lớn nhất của AI chính là thiếu vắng cảm xúc. Được lập trình và vận hành máy móc dựa trên dữ liệu sẵn có, trí tuệ nhân tạo không thật sự mang trong mình tâm tư hay tình cảm chân thành như con người. Điều này thể hiện rõ qua cách AI phản hồi trong các tình huống ứng xử: dù có thể biến đổi tông giọng, đa dạng cách trả lời, nhưng vẫn không thể khắc họa chính xác nỗi sợ hãi hay những cảm xúc tinh tế khác.

Đây cũng là lời nhắc rằng, dù thông minh đến đâu, AI vẫn còn một khoảng cách lớn so với con người ở khía cạnh cảm xúc.