Video ghi lại trận lốc xoáy kinh hoàng tại Ninh Bình khiến 6 người thiệt mạng

Linh Lê

HHTO - Rạng sáng nay 29/9 trên địa bàn các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một trận lốc xoáy kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề về người.

Vào khoảng 3h sáng ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), tại xã Quỹ Nhất đã xảy ra trận lốc xoáy lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong ở bệnh viện và 2 người đang được cấp cứu. Trận lốc xoáy khiến 4 ngôi nhà của người dân bị sập và làm tốc mái một số nhà cửa và tài sản của người dân.

Cùng thời điểm, lãnh đạo UBND xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình cho biết, trận lốc xoáy xảy ra trên ở xã Hải Anh khiến 1 người tử vong, 4 ngôi nhà bị sập và khoảng 200 nhà dân bị tốc mái.

Lốc xoáy quét tại tỉnh Ninh Bình.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, lốc xoáy quét qua xã Hải Thịnh khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương. Trận lốc xoáy trên địa bàn xã Hải Thịnh khiến 2 ngôi nhà kiên cố bị sập và nhiều nhà dân bị tốc mái.

Chính quyền địa phương các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, đang khẩn trương phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Linh Lê
