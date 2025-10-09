Học sinh các trường chuyên chính thức học theo chương trình riêng từ ngày 15/10

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa công bố Thông tư 22 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên.

Thông tư được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục 2019 và Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2025.



Thông tư gồm chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn học được giảng dạy tại trường THPT chuyên. Cụ thể:

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên được xây dựng theo nguyên tắc nâng cao từ chương trình môn học quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, không bao gồm các nội dung mở rộng ngoài đơn vị nội dung kiến thức môn học, tiếp cận quốc tế, đổi mới liên tục theo xu hướng tiếp cận của thế giới. Nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong. (Ảnh: Fanpage trường)

Thời lượng dành cho dạy học nội dung giáo dục nâng cao các môn chuyên được quy định tại Thông tư, cụ thể: các môn Ngữ văn và Toán: 70 tiết/năm học; các môn Lịch sử , Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học: 52 tiết/năm học; các môn ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật: 70 tiết/năm học. Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỉ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm đối với môn khoa học tự nhiên tại từng chủ đề, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh chuyên trong khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tăng cường các yêu cầu hướng dẫn tự học, năng lực sáng tạo giải quyết vấn đề và chú trọng những kĩ năng hướng đến phát triển các năng lực tư duy của học sinh theo đặc thù môn học

Cấu trúc chương trình rõ ràng, tạo điều kiện cho giáo viên lập kế hoạch giảng dạy. Kiến thức trong chương trình cốt lõi, chuyên đề học tập (quy định tại Chương trình GDPT 2018) và chuyên đề giáo dục nâng cao có sự kết nối, kế thừa, đổi mới, đồng bộ; tạo sự mới mẻ, hấp dẫn đối với cả người dạy và người học khi chinh phục những tầng bậc ngày càng cao hơn của kiến thức.