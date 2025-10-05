Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Olympia 25: Chủ nhân tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi Tháng đã lộ diện

Trang Huyền

HHTO - Sau trận đấu gay cấn với thế trận rượt đuổi điểm số liên tục, nam sinh đến từ Hải Phòng - Vũ Minh Đức (trường THPT Trần Nguyên Hãn) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 245 điểm, chính thức bước vào cuộc thi Tháng 3 - Quý 4.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tranh tài của các thí sinh: Vũ Minh Đức (trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), Dương Ngô Minh Đức (trường THPT chuyên Thái Nguyên), Phạm Thái Đan (trường THPT Khoa học Giáo dục, Hà Nội) và Nguyễn Lê Tuấn (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

557590689-1225857389565960-860958750193873240-n.jpg
Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, Vũ Minh Đức tạm dẫn đầu với 55 điểm, thể hiện sự tự tin và tốc độ ngay từ những câu hỏi đầu tiên. Theo sát phía sau là Thái Đan với 45 điểm, Lê Tuấn đạt 30 điểm và Dương Đức giành được 15 điểm. Không khí trường quay trở nên sôi nổi khi các thí sinh đều thể hiện quyết tâm bứt phá ở những phần thi tiếp theo.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh cùng đi tìm một từ khóa gồm 5 chữ cái. Ngay từ gợi ý đầu tiên, câu hỏi đã khiến cả bốn thí sinh gặp khó khăn khi chưa ai đưa ra được đáp án chính xác. Đến gợi ý thứ hai là “thơ”, bức tranh dần được hé mở, và cả Vũ Minh Đức cùng Dương Đức đều nhanh chóng bấm chuông trả lời với từ khóa “Tố Hữu”. Nhờ phản xạ nhanh hơn, Vũ Minh Đức giành trọn điểm ở phần thi này, nâng tổng điểm lên 115, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu.

screenshot-2025-10-05-132053.png

Ở phần thi Tăng tốc, ngôi vị dẫn đầu Đoàn leo núi liên tục đổi chủ qua từng câu hỏi. Điều này thể hiện quyết tâm vô cùng lớn của từng thí sinh. Sau khi kết thúc 4 câu hỏi, Vũ Đức giữ vị trí số 1 với 185 điểm là Vũ Đức, xếp thứ hai với 165 điểm là Thái Đan, Dương Đức và Lê Tuấn xếp sau với số điểm lần lượt là 115 và 100 điểm.

screenshot-2025-10-05-132714.png

Tại phần thi Về đích, Vũ Đức lựa chọn 3 câu 20 điểm. Dù hai câu hỏi đầu tiên nam sinh chưa thể trả lời chính xác nhưng đã nhanh chóng giành lấy 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng liên quan đến lịch sử. Vũ Đức kết thúc với 205 điểm.

screenshot-2025-10-05-133438.png
Vũ Đức vẫn bảo toàn vị trí dẫn đầu sau 4 phần thi.

Thái Đan lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, giành thêm 20 điểm nhưng lại mất 20 điểm vào tay Vũ Đức ngay sau đó. Câu hỏi thứ ba nam sinh sử dụng ngôi sao hy vọng và giành được 205 điểm.

screenshot-2025-10-05-133745.png
Thái Đan nỗ lực vươn lên vị trí số 2.

Dương Đức lựa chọn 3 câu 20-30-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên và câu hỏi cuối cùng, nam sinh để mất 40 điểm vào tay Lê Tuấn, nhưng rất nhanh nam sinh đã lấy lại phong độ với câu hỏi tiếng Anh số 2. Đức kết thúc với 105 điểm.

screenshot-2025-10-05-134031.png
Dương Đức cũng nỗ lực không kém.

Lê Tuấn lựa chọn 3 câu 30-30-20 điểm. Câu hỏi đầu tiên Tuấn không trả lời được, Thái Đan nhấn chuông trả lời sai và bị trừ 15 điểm. Tuấn lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai, Dương Đức nhấn chuông giành 30 điểm, Thái Đan cũng giành điểm ở câu hỏi cuối cùng Lê Tuấn.

screenshot-2025-10-05-134517.png
Lê Tuấn chơi tất tay ở vòng thi cuối.

Sau cùng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã thuộc về thí sinh Vũ Minh Đức (trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) với 245 điểm.

screenshot-2025-10-05-135056.png
Nam sinh Hải Phòng giành chiến thắng với 245 điểm.

Đứng hạng nhì với 210 điểm là Phạm Thái Đan (trường THPT Khoa học Giáo dục, Hà Nội), Dương Ngô Minh Đức (trường THPT chuyên Thái Nguyên) xếp thứ ba với 135 điểm và Nguyễn Lê Tuấn (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) về cuối với 90 điểm.

chan-trang.jpg
Trang Huyền
