Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các trường tự quyết việc cho học sinh nghỉ do bão Matmo

HHTO - Sở GD&ĐT Hải Phòng cho phép các trường tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 11 (Matmo), thông báo tới học sinh, phụ huynh trước 21h ngày 5/10.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn về việc tăng cường chủ động phòng, chống cơn bão số 11. Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn, cùng với thủ trưởng các đơn vị giáo dục theo dõi, cập nhập các bản tin dự báo về bão số 11 để chủ động triển khai ứng phó.

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung ở mức độ cao nhất, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão, không để bị động.

Căn cứ tình hình diễn biến của bão, các cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm và tình hình thực tiễn của các cơ sở giáo dục và địa phương, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch và hình thức dạy học phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

“Kịp thời thông báo tới phụ huynh, cán bộ giáo viên và học sinh trước 21h ngày 5/10/2025 để chủ động trong việc đưa đón, quản lý, chăm sóc học sinh, không để phát sinh rủi ro” - công văn nêu rõ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai phương án trực bão, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và bảo đảm điều kiện triển khai công tác ứng trực.

Các đơn vị giáo dục cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn bị và bố trí cơ sở vật chất tại trường học làm nơi tránh trú bão tạm thời cho người dân khi có yêu cầu.